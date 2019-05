Mirandola | il marocchino si è spacciato per minorenne

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Chiara Sarra Ilche ha dato fuoco alla sede dei vigiili urbani ha detto ai carabinieri di essere. Ma è stato smascherato dai test medici Per scampare a pene più dure, ilsenza fissa dimora che nella notte ha appiccato il fuoco alla sede dei vigili urbani di(Modena) si èper. Lo rivelano fonti del Viminale, secondo cui ai militari che lo hanno fermato il ragazzo ha dichiarato di non aver ancora raggiunto la maggior età. Sono bastati i test medici a smascherare la sua bugia. I carabinieri di Carpi intervenuti per arrestarlo hanno infatti accertato che il ragazzo ha 18 anni. In un primo momento gli stessi militari avevano riferito che non fosse chiaro se il giovane fosse maggiorenne o. "L’episodio diconferma il fallimento dei porti aperti e dell’accoglienza ai finti minorenni", ha commento ...

matteosalvinimi : Il marocchino arrestato per la strage l’avrebbe fatto “per vendetta” verso la Polizia locale. Roba da matti. Altro… - matteosalvinimi : #Salvini:a Mirandola un marocchino, pare minorenne, ha dato fuoco alla sede della Polizia locale uccidendo due anzi… - tg2rai : #Mirandola, 2 morti in un incendio doloso appiccato nella sede della polizia locale in provincia di #Modena. Altre… -