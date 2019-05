Milano | l' autogol dei collettivi | occupano il palazzo di Jacopo Fo

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Cristina Verdi Il figlio di Dario Fo e Franca Rame spara a zero sugli antagonisti: "Strano fare antifascismo colpendo chi dai fascisti e dallo Stato ha subito ogni sorta di violenza e sopruso”. Ma il padre difendeva gli occupanti abusivi “Contro fascismo e capitalismo costruiamo comunità resistenti”. È il testo dello striscione appeso dal collettivo antifascista “Circolo dell’hotel” sul cancello di uno stabile di via Bordighera, nella zona sud di. Peccato che il palazzetto sia di proprietà di una famiglia di antifascisti per antonomasia. Lo stabile, infatti, ospita la sala prove della Compagnia Teatrale Fo Rame, che da sabato scorso ha dovuto sospendere le attività. “Mi sembra un po’ strano fare antifascismo colpendo chi dai fascisti e dallo Stato ha subito ogni sorta di violenza e sopruso”, ha commentato via social network il figlio della coppia,Fo, ...

