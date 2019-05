Milano | il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks

Milano - arrestati il sindaco e il vicesindaco di Legnano per corruzione elettorale : Un altro terremoto giudiziario si è abbattuto in Lombardia, questa volta a Legnano, comune dell'area metropolitana del capoluogo lombardo, dove nelle scorse ore sono stati arrestati il sindaco leghista, Giambattista Fratus, finito ai domiciliari, e Maurizio Cozzi, vicesindaco dello stesso comune, costui finito invece in carcere. Nell'inchiesta è stata coinvolta l'assessore alle opere pubbliche, Chiara Lazzarini: anche nei suoi confronti gli ...

Tangenti Milano : arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

Expo - chiesta condanna di 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per una retrodatazione di due verbali relativi alla commissione aggiudicatrice per non dover rifare la gara e mettere a rischio l'inaugurazione di Expo

Stadio Inter e Milan - il sindaco Sala : “Nuovo impianto a Milano o metteremo mani” : Si torna a parlare di Stadio San Siro. Lo fa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conference call per presentare la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina all’associazione delle federazioni invernali Internazionali. Ecco le sue parole in merito. “Novità su San Siro? In un modo o nell’altro il Cio ha la garanzia che ci sarà un impianto ad alto livello, anche più di oggi perché io credo ...

Milano : Iacontini nominata commissario dopo dimissioni sindaco Corsico : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Le dimissioni del sindaco del Comune di Corsico Filippo Errante, presentate in data 5 aprile 2019, e la mancata approvazione del bilancio, entro i termini di legge, da parte del consiglio comunale comportano, ai sensi dell’articolo 141 comma 1 del decreto legislativo 18

Stefano a Salvini : non sei riuscito a fare sindaco a Milano - figurati a Roma : Roma – “A Matte’ non sei riuscito manco a fa er sindaco a Milano. figurati a Roma #MatteMagnaSereno”. Lo scrive su twitter il consigliere capitolino del M5S, Enrico Stefano, replicando al vicepremier Matteo Salvini. L'articolo Stefano a Salvini: non sei riuscito a fare sindaco a Milano, figurati a Roma proviene da RomaDailyNews.

Il sindaco di Milano - Sala - critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini : “Non ti lascio Milano” : Sala sindaco di Milano critica Roma e attacca anche Matteo Salvini “A Salvini non lascio la poltrona: lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano, perchè ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro”. Parola di Beppe Sala, il sindaco di Milano che da mesi duella … Continue reading Il sindaco di Milano, Sala, critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini: “Non ti ...

Milano : si dimette sindaco di Corsico - 'non mi piego a ricatti' : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "La scelta dei consiglieri di Forza Italia di venire meno al rispetto del ruolo istituzionale che ricoprono, del programma elettorale scelto dai cittadini e di quello di governo portato avanti anche dai tre assessori da loro indicati, sui sei presenti in Giunta, mi costr

Milano : si dimette sindaco di Corsico - 'non mi piego a ricatti' (2) : (AdnKronos) - Entrando nel dettaglio dello svolgimento dei lavori del Consiglio di ieri sera, Filippo Errante spiega che l’emendamento firmato da tutti i sei consiglieri di Forza Italia "aveva il solo scopo di tagliare risorse per oltre un milione di euro. Una proposta fatta da Forza Italia e votata