Milan | Leonardo valuta le dimissioni da DT

Milan. Leonardo lascia : farà il dirigente in Brasile : Leonardo lascia il club rossonero. La notizia giunge nella coda della stagione della squadra, impegnata nel difficile inseguimento della qualificazione

Milan - Leonardo al passo d’addio : Campos e Tare candidati al ruolo di ds : Rivoluzioni in casa Milan. Al passo d’addio c’è anche il direttore sportivo Leonardo. Il direttore generale Gazidis ha intrapreso una linea a gennaio e non intende cambiarla. PunTare sui giovani come fatto all’Arsenal e valorizzarne il talento. Gli arrivi di Piatek e Paquetà puntano decisi in questa direzione e, allora, per il nome di nuovo direttore sportivo il Milan pensa a dei profili che sappiano lavorare con i ...

Gazidis prepara il nuovo Milan : Leonardo a rischio : Un nuovo Milan: rinnovato, diverso. La versione rossonera del prossimo anno, e poi degli anni che seguiranno, sarà una versione originale. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il progetto sportivo avrà tratti specifici, con un profilo più giovane. L’ ultimo grande Milan si era affidato ai senatori, questo punterà su una nuova classe di […] L'articolo Gazidis prepara il nuovo Milan: Leonardo a rischio è stato realizzato ...

Milano. Elia Cantori presso lo Spazio Leonardo : UNA e CAR DRDE presentano la mostra personale di Elia Cantori: DEEP VISION, secondo appuntamento del programma espositivo annuale presso

Leowalk - un'app per seguire le tracce di Leonardo a Milano : Una "web-app" permette di seguire le tracce di Leonardo Da Vinci a Milano, dove il genio toscano visse per una ventina di anni ai tempi di Ludovico il Moro. Si chiama Leowalk ed è disponibile online gratuitamente, in italiano e inglese. A guidare i 5 percorsi a tappe attraverso i luoghi che Leonardo ha frequentato nei vent'anni trascorsi nella città degli Sforza sarà la voce del conduttore radiofonico Carlo Pastore. Chi ...

Milano Leonardo 500. Riparte a Palazzo Reale il ciclo Conversazioni d’arte : Riparte oggi, 16 maggio, a Palazzo Reale “Conversazioni d’arte”, il ciclo di sei incontri promosso dal Comune di Milano e

Leonardo mai visto - a Milano ha riaperto la Sala delle Asse al Castello sforzesco : Dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020 sarà possibile ammirare, dopo un restauro durato sei anni, la Sala delle Asse al Castello sforzesco di Milano, straordinario luogo in cui Leonardo Da Vinci, su incarico di Ludovico il Moro, lavorò nel 1498 dopo aver terminato il Cenacolo. La decorazione della Sala venne scoperta durante un restauro avvenuto agli inizi del Novecento: una decorazione pittorica elaboratissima che rendeva le pareti e la volta un ...

Milan - seduta di allenamento davanti a Leonardo e Maldini : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della penultima giornata di campionato che vedrà il Milan opposto al Frosinone domenica 19 maggio a San Siro alle 18.00. Squadra impegnata a Milanello questa mattina per la sessione d’allenamento iniziata alle 11 alla presenza di Leonardo e Maldini. Giocatori in campo sul campo centrale di Milanello per la prima parte dell’allenamento dedicata al lavoro atletico. A seguire, ...

Milan - Leonardo cancella tutti i post dai social : incredibile indizio sui rossoneri : Il Milan è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e programmare al meglio il futuro. Nel frattempo è successo un fatto curioso, il direttore generale rossonero Leonardo ha cancellato tutti i post da Instagram e Twitter, l’unica immagine salvata è una foto pubblicato il 22 febbraio 2017 che ritrae il dirigente sportivo con la maglia numero 10 del ...

Ciclo di conferenze Leonardo a Milano : Saranno tre lunedì pomeriggio molto interessanti a Milano. Tre eventi dedicati al maestro Leonardo, presso il CAM Verro. Il Municipio

La guerra dei dazi affonda le Borse ma a Milano Leonardo corre : Si accentuano le preoccupazioni sull'economia italiana, dopo le stime al ribasso della Commissione Ue, le tensioni nella maggioranza di governo e il rischio di un commercio mondiale imbrigliato nelle ...

Di Francesco al Milan? Arriva la smentita di Leonardo : Il Milan è concentrato sull’ultima parte di stagione con il chiaro obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League, risultato difficile considerando la forma delle dirette concorrenti. La dirigenza sta pensando di muoversi in anticipo per quanto riguarda la prossima stagione ed una situazione calda è quella della panchina con l’addio di Gattuso che sembra ormai certo. Nelle ultime ore sono circolate voci su un ...

Milan - che intreccio per la panchina : la Champions ed il futuro di Leonardo variabili impazzite : Milan, le voci per quanto concerne la panchina continuano a rincorrersi in maniera vorticosa: tutto potrebbe dipendere dal futuro di Leonardo Il Milan deve concludere al meglio questa stagione prima di pensare a programmare la prossima. E’ questo il diktat della proprietà in questa calda fase di stagione. I rossoneri devono duellare sino all’ultima goccia di sudore per tentare di conquistare la qualificazione alla prossima ...

Leonardo brinda ai conti sulla borsa Milanese : In bella mostra a Piazza affari le azioni Leonardo , che passano di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,99% dopo la diffusione dei conti dei primi tre mesi del nuovo anno. ...