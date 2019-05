Mihajlovic apre la porta alle big | il Bologna che farà?

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Sinisahato alla salvezza il suo, ma non sembra essere certo della permanenza nel club emiliano “Io alla Juve? L’unico contatto coi bianconeri è stato cinque anni fa. Se sono cambiato da allora? Credo di sì, bisogna aggiornarsi, poi io sono nato pronto“. Sinisa, parlando ai microfoni di Skysport, si è detto pronto in caso di un’eventuale chiamata della Juventus. Il serbo non è tra le prime opzioni del club bianconero, intanto però si tiene in corsa con queste dichiarazioni, lasciando laapertabig nel caso in cui volessero bussare alla suadopo averto alla salvezza il. Gli emiliani dovranno cercare un nuovo tecnico? “Godiamoci la salvezza e pensiamo alla partita di sabato contro il Napoli perché potremmo arrivare anche decimi e a quel punto sarebbe un capolavoro: una cosa è salvarsi ...

SerieANewsUN : ?? Nuovo allenatore Juve: tutti i nomi ?? La rottura con Agnelli apre la corsa alla successione del tecnico: Parati… -