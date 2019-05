Meghan Markle e la guerra a suon di like con Kate Middleton

Chi è Matt Cardle - l’ex di Meghan Markle e star dei reality (che ora la mette in imbarazzo) : Il passato torna a bussare alla porta di Meghan Markle e questa volta ha le sembianze di Matt Cardle, ex fidanzato e star dei reality, con cui ha vissuto un breve flirt prima di Harry. A scovarlo il Sun, secondo cui la star di Suits avrebbe avuto una breve relazione con l’attore e cantante, prima di annunciare il fidanzamento con il secondogenito di Diana. I fatti, svela una fonte, risalgono al 2015, pochi mesi prima del fatidico incontro ...

Meghan Markle e il principe Harry - primo avversario di nozze? "Sfregio" a Kate Middleton : occhio al video : Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il loro primo anniversario attraverso i social ma lasciano fuori Kate Middleton. A notare la spiacevole assenza è stato il Daily Mail: a quanto pare i Duchi di Sussex hanno condiviso coi sudditi alcune immagini inedite del royal wedding, ringraziando col

Principe Harry e Meghan Markle - primo anniversario di nozze : pubblicano questo video privatissimo : "Grazie per aver reso questo giorno ancora così speciale" così sul video pubblicato su Instagram del Duca e della Duchessa del Sussex, il Principe Harry e Meghan Markle in occasione del loro primo anniversario di matrimonio e dopo la nascita del loro primogenito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jak

Meghan Markle - lo stilista di Lady Diana non le perdona i suoi look francesi : David Emanuel ha 62 anni ed è stato lo stilista di Lady Diana, ha confezionato per lei tantissimi capi tra cui l’iconico abito da sposa del matrimonio con Principe Charles nel 1982. Lo stilista, durante un’intervista per Yahoo UK, ha criticato lo stile di Meghan e le sue scelte in fatto di moda e abbigliamento. Il motivo? Secondo lui, la neo-mamma di Archie dovrebbe preferire e supportare i brand inglesi e vestirsi prevalentemente con ...

Meghan Markle ed Harry - clamoroso in tv : in prima serata il documento-rivelazione sulla coppia reale : Ad un anno dal matrimonio reale ed a poche settimane dalla nascita del primogenito Archie, La5 celebra la storia d’amore tra il Duca e la Duchessa di Sussex con una serata speciale in onda dalle ore 21.15 di lunedì 20 maggio. In prima serata, la coppia è al centro di Harry & Meghan, film per la TV

Meghan Markle a casa con baby Sussex - Harry al matrimonio con un'altra : ecco chi è : Giorno di festa per la Royal Family, che oggi celebra il matrimonio di Gabriella Windsor proprio lì dove un anno fa si sono sposati anche Meghan Markle e il principe Harry. Ma se l'anno...

Meghan Markle - svelato il luogo di nascita di Archie : Il neonato più famoso dell’ultimo periodo è Baby Archie, figlio del Principe Harry e di Meghan Markle e royal-star di tutte le riviste di gossip inglesi e non. Giornalisti, esperti del settore e amanti della Royal family si divertono a trovare i particolari più interessanti sulla vicenda per fare notizia e per scoprire una fetta di quel mondo così privato e affascinante che abbiamo sempre desiderato vedere da vicino. Dopo varie teorie oggi ...

La Regina Elisabetta cerca un social media manager : non si fida di Meghan Markle? : La Regina Elisabetta cerca un social media manager che si occupi delle pagine Instagram e Twitter della Corona. L’annuncio è comparso sul sito ufficiale di Buckingham Palace alla sezione “lavora con noi“. Il candidato avrà il compito di comunicare al mondo il ruolo pubblico e il lavoro della Famiglia Reale. Il suo obiettivo è quello di gestire e supervisionare il flusso di notizie quotidiano sulle piattaforme digitali e sui ...

Meghan Markle - lettera di scuse commoventi agli ex compagni : cosa succede : Meghan Markle, la duchessa di Sussex, ha scritto scuse commoventi ai suoi compagni di scuola dopo essere stata costretta a rifiutare un invito alla sua riunione del liceo. Meno di 24 ore dopo...

Meghan Markle : ecco perché ha lasciato il primo marito - : Elisabetta Esposito Meghan Markle ha lasciato il primo marito per un problema di lontananza: ecco cosa rivela un documentario andato in onda in questi giorni Dissipato il mistero della fine del primo matrimonio di Meghan Markle. Tra il 2011 e il 2013, la duchessa di Sussex è stata infatti sposata - dopo un fidanzamento lungo sette anni - con il produttore Trevor Engelson, che proprio nei giorni scorsi è convolato a nuove nozze. Il ...