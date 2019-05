Ho perso i figli, ho pensato al suicidio! Maru, Testimone di Geova per quasi 50 anni

Maru, Testimone di Geova per quasi 50 anni: 'Ho perso i figli, ho pensato al suicidio' https://t.co/Y1JbUxovKV di @fanpage — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 21, 2019

“Ero così disperata che pensavo di prendere un coltello e farla finita. Mi sono detta ?O me ne vado o mi ammazzo’. E’ stato in quel momento che ho deciso di allontanarmi dai testimoni di Geova”. Maru è nata a Norimberga 69 anni fa. Per quasi cinquant'anni è stata fedele agli insegnamenti religiosi che le aveva trasmesso la nonna fin da piccola. Un matrimonio difficile con un anziano di congregazione, e la vita all'interno dell’organizzazione spirituale, l’hanno portata disperazione tanto da pensare al suicidio.