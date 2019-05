Mara Venier telefona a Storie Italiane | “Grazie Eleonora” Galeazzi piange

Jerry Calà a Mara Venier : "Quando dico di essere tuo ex mi dicono pure tu?" - : Riccardo Palleschi Jerry Calà, l'ex gatto del vicolo dei miracoli, è stato ospite dell'ex moglie, Mara Venier, nel suo salotto a Domenica in nella puntata del 19 maggio raccontando degli aneddoti curiosi sulla loro vita coniugale e non Jerry Calà, al secolo Calogero Alessandro Augusto Calà, è tornato ad apparire in televisione. E lo ha fatto durante l'ultima puntata del contenitore domenicale di Rai Uno Domenica in. Non solo, ma è ...

Domenica In - Mara Venier all’ex marito Gerry Calà : “In privato ancora mi sbaciucchi tutta” : Jerry Calà è stato ospite di Mara Venier a Domenica In: i due sono stati sposati e, nel corso dell’intervista, non si sono risparmiati frecciatine e battute affettuose. Come quando lui ha confessato di non ricordare l’anno del loro matrimonio a Las Vegas e la Venier, ridendo, gli dice: “Però in privato ancora mi sbaciucchi tutta”. Insomma i due hanno ancora un bellissimo rapporto e ad unirli c’è anche la figlia ...

Vittorio Grigolo in lacrime a Domenica In : l’abbraccio di Mara Venier : Vittorio Grigolo si commuove a Domenica In durante l’intervsta con Mara Venier Momento di commozione a Domenica In per Vittorio Grigolo. Il noto tenore, reduce dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è stato ospite di Mara Venier. Dove ha parlato della sua vita privata e della sua carriera internazionale. Le rivelazioni sulla famiglia, e […] L'articolo Vittorio Grigolo in lacrime a Domenica In: l’abbraccio di Mara ...

Domenica In/ Anticipazioni : Vittorio Grigolo a Mara Venier - 'Informazione col cuore' : Ecco le Anticipazioni della Domenica In condotta da Mara Venier in diretta su Rai1: tutti gli ospiti del penultimo appuntamento.

Passi di danza per Mara Venier con i concorrenti di "Ballando con le stelle" - : Carlo Lanna DOMENICA IN, Mara Venier si scatena a passo di danza con Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro concorrenti di “Ballando con le stelle”. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?

Domenica in - Nunzia De Girolamo da Mara Venier attacca Selvaggia Lucarelli : "Cosa fa durante le esibizioni" : Ospiti di Mara Venier a Domenica in, su Raiuno, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno parlato dell'atteggiamento poco simpatico di Selvaggia Lucarelli: "E' molto più concentrata su Twitter che sulle esibizioni". E ancora: "Vorrei dire a Selvaggia Lucarelli che stare seduti in giuria a Ballando

Domenica In - il videomessaggio di Giampiero Galeazzi fa piangere Mara Venier : Mara Venier fa gli auguri di compleanno a "Bisteccone" Galeazzi e si commuove quando la regia manda in onda un...

Domenica In - Alessia Marcuzzi si confessa da Mara Venier : "Perché Paolo è l'unico che è riuscito a sposarmi" : Ha presentato il suo libro In viaggio con Alessia e si è confessata a Mara Venier oggi 19 maggio a Domenica In la bellissima Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha parlato molto della sua vita privata e soprattutto del marito Paolo Calabresi Marconi: "Paolo è l'unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi

Domenica In : Manuel Bortuzzo fa commuovere Mara Venier in diretta : Mara Venier saluta Manuel Bortuzzo a Domenica In e si commuove: “Non ce la faccio…” Se c’è una persona che ultimamente può essere un esempio di come un essere umano possa affrontare le avversità e gli scherzi drammatici del destino con una forza e un coraggio invidiabili, quella risponde al nome di Manuel Bortuzzo. La promessa del nuoto italiano che la notte del 3 febbraio ha ricevuto dei colpi di proiettile che ...

Domenica In - Manuel Bortuzzo a Mara Venier : “Quando mi hanno sparato ho detto ‘ti amo’ alla mia fidanzata” : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a inizio febbraio nel quartiere Axa di Roma, è stato ospite di Mara Venier, a Domenica In, su Rai1. “Quando mi hanno sparato sono rimasto cosciente circa un minuto. Ed era talmente assurdo che nemmeno io credevo a ciò che mi era successo. Così mi sono detto: ‘Devo dire a Martina che la amo‘. Gliel’ho detto tre-quattro volte”. ...

Alessia Marcuzzi canta "Carmela è una bambola" nel salotto di Mara Venier - : Carlo Lanna DOMENICA IN, Alessia Marcuzzi canta con la mamma e la Venier “Carmela è una bambola”. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?

Alessia Marcuzzi a Domenica In. Mara Venier : “Hai subito dei torti” : Mara Venier su Alessia Marcuzzi a Domenica In: “Sei una persona buona” Domenica In si avvia verso la fine di questa stagione fortunata dal punto di vista degli ascolti. E per questa puntata Mara Venier ha deciso di invitare niente meno che Alessia Marcuzzi, che non si può dire venga da un’edizione fortunata de L’Isola dei Famosi visti gli ascolti indecorosi e la polemica legata a Riccardo Fogli. Ma Alessia Marcuzzi ha ...

Alberto Mezzetti lancia un nuovo appello alla D’Urso. E chiede aiuto a Mara Venier : Alberto Mezzetti non molla e torna a parlare di Barbara D’Urso dopo che la conduttrice si è allontanata da lui. Ex vincitore del Grande Fratello e famoso modello, Mezzetti aveva stregato la presentatrice, tanto che si era parlato di un flirt fra i due. Il Tarzan di Viterbo era entrato nel bunker di Cinecittà dichiarando il suo amore per la D’Urso e anche dopo la fine del reality aveva continuato a corteggiarla. Fra cene, incontri ...