Maltempo Emilia-Romagna | Bonaccini | “La Regione è e sarà al fianco dei territori e delle

Maltempo Emilia-Romagna : deboli piogge - defluiscono le piene : La situazione Maltempo in Emilia–Romagnasta lentamente tornando alla normalità: l’allerta arancione per criticità idraulica in Emilia (gialla in Romagna) cesserà alla mezzanotte. Si registrano deboli piogge in gran parte della Regione, secondo il Centro meteo regionale, ma si tratta di fenomeni in esaurimento. Le piene dei fiumi stanno lentamente defluendo verso il mare: Aipo – l’ente di monitoraggio del fiume Po – ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “A rischio la raccolta di miele nel 2019” : Il Maltempo che, nei giorni scorsi, si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna mette in seria difficolta’ l’apicoltura regionale con la “produzione del miele di acacia” sostanzialmente “persa”. A lanciare l’allarme e’ la Coldiretti Emiliano-romagnola secondo cui “l’andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora Maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...

Maltempo Emilia Romagna : danni all’agricoltura per 10 milioni di euro : Mille imprese agricole colpite dal Maltempo per un totale di piu’ di 80mila ettari produttivi compromessi e danni pari a circa 10 milioni di euro per colture e strutture agricole. Sono le prime stime dei danni causati dalMaltempo in Emilia-Romagna fornite della direzione generale Agricoltura della Regione. Stime ottenute in base alle segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dalle imprese e dai sopralluoghi dei tecnici cominciati ...

Maltempo - alluvione in Emilia-Romagna : aperta inchiesta sull’esondazione del fiume Montone : La Procura della Repubblica di Forlì-Cesena ha aperto un fascicolo sull‘esondazione del fiume Montone che ha allagato centinaia di case, colpendo oltre 160 ettari del territorio di Villafranca e San Martino in Villafranca. Al momento l’ipotesi di reato, contro ignoti, è per “inondazione colposa“. Si sta provvedendo a raccogliere tutta la documentazione, tramite forse dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile ...

Maltempo Emilia Romagna : “Risolvere i disservizi telefonici a Ventasso” : Il blackout telefonico causa Maltempo avvenuto a Ligonchio, frazione di Ventasso, nell’Appennino reggiano, è al centro di un’interrogazione in Regione Emilia-Romagna a firma di Yuri Torri e Igor Taruffi di Sinistra italiana. “I cittadini di Ligonchio convivono, ormai da diversi giorni, con un blackout telefonico delle linee fisse che persiste dalle ultime nevicate avvenute di recente e sta creando grave disservizio alla ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora la situazione - nessuna allerta per domani : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna e si va verso il ritorno alla normalità con la quasi totalità degli sfollati che sono ritornati nelle proprie case. Per quanto riguarda la situazione nei territori più duramente colpiti dalla recente ondata di Maltempo, le ultime criticità si concentrano ancora a Villafranca (Forlì-Cesena) e a Campogalliano (Modena). Nella località del forlivese sono in azione anche oggi 36 volontari, mentre nel ...

Maltempo in Emilia Romagna : ritrovati i due escursionisti dispersi sul Monte Cusna. FOTO : Maltempo in Emilia Romagna: ritrovati i due escursionisti dispersi sul Monte Cusna. FOTO Uno dei due uomini recuperati dai soccorsi è stato trovato privo di conoscenza e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. L’altro di 76 anni era in stato di ipotermia, ricoverato all’ospedale Castelnovo ne’ Monti a Reggio ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità nel Modenese e Forlivese : Dopo l’emergenza Maltempo dei giorni scorsi, l’allerta è scesa a gialla in Emilia–Romagna e la situazione si avvia verso la normalità in provincia di Modena e Forlì, anche se non si abbassa l’attenzione in previsione di una nuova perturbazione in arrivo domani. A Forlì proseguono le operazioni dei volontari della protezione civile per rimuovere fango e detriti dagli scantinati e dai piani terra delle abitazioni. Dopo i ...

Maltempo Emilia Romagna - l’allerta passa da rossa a gialla : migliora la situazione dei fiumi in Romagna : migliora la situazione dei corsi d’acqua in Romagna, le piene sono dovunque in esaurimento e l’allerta passa da rossa a gialla, concedendo una tregua all’Emilia-Romagna. Oggi l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, è tornata a Villafranca per un nuovo sopralluogo nel forlivese, una delle zone più colpite dall’ultima ondata di Maltempo, a causa della rottura dell’argine del fiume Montone, ...

Maltempo Emilia-Romagna : “In allerta per nuova ondata” : “Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, ...

Maltempo Emilia-Romagna : riaperti tutti i ponti in provincia di Modena : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito il territorio della provincia di Modena nei giorni scorsi, i ponti sono stati tutti riaperti: in particolare, si tratta dei ponti Pioppa a Rovereto, Concordia e Motta a Cavezzo, tutti sul fiume Secchia, gli unici rimasti chiusi in via precauzionale per l’attesa del passaggio del colmo di piena. Non si sono verificate criticità dovute a eventuali danni alle strutture. Durante tutte le fasi di ...

Maltempo Emilia-Romagna - Legambiente : emergenza climatica altissima : Legambiente si sofferma sugli ultimi episodi di Maltempo in Emilia–Romagna, evidenziando come l’emergenza climatica e idraulica nella regione sia ormai altissima: le principali alluvioni che hanno colpito il territorio nell’ultimo decennio mostrano come sia estremamente fragile e ad alto rischio. In passato, spiega Legambiente, si è parlato “di eventi con portate idriche anomale o mai registrate prima. Tuttavia la ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...