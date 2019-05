Malagò | dispiaciuto e contrariato per polemica Binaghi su copertura centrale Foro Italico

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – “Sono molto” per le dichiarazioni del presidente della Federtennis, Angelo, in merito alladeldel. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malago’, a margine di una conferenza al Salone d’Onore a Palazzo H. “Durante l’ultimo Consiglio nazionale avevo invitato, pregato ed esortato il mondo politico e quello sportivo a mettere da parte qualsiasida qui al 24 giugno “- ha spiegato riferendosi alla sua richiesta di ‘tregua olimpica’ fino al giorno in cui il Cio dovra’ assegnare le Olimpiadi invernali del 2026, il prossimo 24 giugno -. “Questo perche’ qualsiasi cosa puo’ essere strumentalizzata.era presente a quel Consiglio e il giorno dopo puntualmente ha disatteso la richiesta. Non voglio aggiungere altro ...

