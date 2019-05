Maicol Lentini è morto | la promessa dell' Inter lottava da tempo contro la malattia

Maicol Lentini - il dramma : morto a 15 anni l'ex giocatore delle giovanili dell'Inter : L'Inter "partecipa commossa al dolore" per la scomparsa di Maicol Lentini. Lo comunica il club nerazzurro nella nota di cordoglio. Il 15enne, che lottava contro una malattia, aveva giocato nelle giovanili dell'Inter. "Proprietà, dirigenti, il settore giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto part

Maicol Lentini - morto a 15 anni dopo una lunga malattia : era una promessa dell'Inter : Maicol Lentini, promessa del calcio e ex dell'Inter, non ce l'ha fatta. E? morto per un malore in casa, a 15 anni appena, dopo una lunga malattia che aveva sempre combattuto con forza,...

Gravissimo lutto in casa Inter - è morto il giovane Maicol Lentini : Gravissimo lutto in casa Inter. Non ce l’ha fatta Maicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini –si legge ...

Maicol Lentini - morto a 15 anni dopo una lunga malattia : aveva giocato nell'Inter : Maicol Lentini, promessa del calcio e ex dell'Inter, non ce l'ha fatta. E? morto per un malore in casa, a 15 anni appena, dopo una lunga malattia che aveva sempre combattuto con forza,...