L’ultima stagione di “Game of Thrones” non ci ha dato il finale promesso

I punti più controversi delL’ultima stagione di Game of Thrones secondo Zerocalcare : The post I punti più controversi dell’ultima stagione di Game of Thrones secondo Zerocalcare appeared first on Wired.

Lethal Weapon 3 sbarca su Italia1 al mercoledì : L’ultima stagione della serie in onda con 3 episodi a settimana : Saranno sei settimane intense quelle in arrivo su Italia1 dove, al mercoledì sera, prenderà posto Lethal Weapon 3. La sfortunata serie ispirata all'omonima saga cinematografica ha chiuso i battenti negli Usa proprio con questi ultimi episodi nelle scorse settimane e anche se in molti hanno creduto fino alla fine in un rinnovo, così non è stato. Murtaugh tornerà a prendere le redini delle indagini dopo il finale della seconda stagione e le novità ...

Game of Thrones - i fan in rivolta lanciano una petizione : “Rifate tutta L’ultima stagione” : No, l‘ottava e ultima stagione di Game od Thrones non è affatto piaciuta ai fan della serie tv cult di Hbo. Tanto che hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere alla produzione di rifarla. Anche George R.R. Martin, l’autore delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” a cui si ispira la serie, si è detto deluso dagli ultimi episodi in un’intervistaa Rolling Stones in cui ha espresso le sue perplessità ...

Game of Thrones 8 - la petizione per rifare L’ultima stagione : “David Benioff e D.B. Weiss hanno dimostrato di essere scrittori tristemente incompetenti quando non hanno materiale di partenza (cioè i libri) a cui ricorrere. Questa serie merita una stagione conclusiva che abbia senso. Fatelo accadere, HBO!”, questo il messaggio breve ma d’effetto che accompagna la petizione di Dylan D sulla piattaforma change.org, una petizione per chiedere all’HBO di rifare l’ottava e ultima ...

Emily Bett Rickards torna in Arrow 8? Una dura battaglia attende Oliver e The Monitor nelL’ultima stagione : Novità importanti in arrivo dagli USA su Arrow 8. L'ultima stagione della serie andrà in onda tra il 2019 e il 2020 e sarà composta da soli dieci episodi in cui la grande e dura battaglia di Oliver e The Monitor andrà in scena chiudendo il cerchio sul protagonista. I fan sono pronti con i fazzoletti in mano in attesa di quella che potrebbe essere la morte annunciata di Oliver ma la novità importante potrebbe essere il ritorno di Emily Bett ...

Madame Secretary 6 sarà L’ultima stagione del political drama con Téa Leoni e Sara Ramirez - ennesimo addio per CBS : Madame Secretary 6 ci sarà: CBS ha rinnovato la serie per la sesta stagione nonostante le incertezze dovute ai bassi ascolti, ma il prossimo capitolo del political drama sarà anche l'ultimo. Tra le 18 serie rinnovate dall'emittente, Madame Secretary sarà una di quelle destinate al canto del cigno, come la veterana Criminal Minds di cui sono appena terminate le riprese della quindicesima ed ultima stagione e l'iconica The Big Bang ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : La sesta stagione di Madam Secretary sarà L’ultima : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 CBS ha annunciato che la sesta stagione di Madam Secretary sarà l’ultima e sarà composta da 10 episodi. I nuovi episodi racconteranno la campagna elettorale di Elizabeth, per diventare presidente degli Stati Uniti. TBS ha rinnovato Miracle Workers, The Last O.G e Snowpiercer, qui i ...

Terminate le riprese delL’ultima stagione di Criminal Minds - l’addio del cast e la lettera commovente di Joe Mantegna : L'ultima stagione di Criminal Minds non ha ancora una data di debutto su CBS ma le riprese degli episodi finali sono Terminate: di fatto, il cast ha già detto addio al set della serie, che si congederà dal pubblico dopo 15 stagioni tra il 2019 e il 2020. CBS ha deciso di rinnovare la serie per un capitolo finale più breve, composto da soli 10 episodi, che rappresentasse però una conclusione degna per uno dei suoi titoli più popolari, con ...

La terza stagione di Suburra sarà anche L’ultima? La maledizione dei “tre capitoli” potrebbe abbattersi su Aureliano e Spadino : Quelli che si prospettano potrebbero essere mesi difficili per i fan di Suburra La Serie che ancora non hanno notizie sulla terza stagione. Aureliano e Spadino sono rimasti soli contro tutti ma con la guerra ormai dietro l'angolo tutto potrebbe finire all'istante a cominciare dalla loro debole alleanza, sarà proprio quello che succederà nel terzo capitolo? In molti hanno già capito che gli episodi già annunciati di Suburra 3 potrebbero essere ...

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione : “Con il Parma L’ultima partita in giallorosso” : Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. La decisione del centrocampista è stata comunicata martedì 14 maggio dal sito ufficiale dell’AS Roma. “L’AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione”. Il capitano giallorosso “è entrato a far parte del settore giovanile del club nel 2000, arrivando a debuttare in prima squadra nel 2001 ...

Upfront 2019 : la sesta stagione di Empire sarà L’ultima : Upfront 2019: FOX annuncia che la sesta stagione di Empire sarà l’ultima. Ancora nessun piano per il ritorno di Jussie Smollett. FOX ha appena presentato il palinsesto per l’autunno 2019 (lo trovi qui) e insieme ha anche annunciato che la sesta stagione di Empire sarà l’ultima. L’annuncio del rinnovo di Empire era già arrivato due settimane fa, quando il futuro del personaggio di Jussie Smollett era già stato ...

Don Matteo. Dal 20 maggio le riprese ma sarà L’ultima stagione : Si parte. Inizieranno il 20 maggio le riprese di Don Matteo 12. Terence Hill sarà sul set per diversi mesi.