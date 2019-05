Luigi Di Maio a Stasera Italia | confessione intima alla Palombelli | Perché io e

Luigi Di Maio : “Con Virginia stiamo insieme di notte” : Gli impegni politici sono pressanti, e il tempo da dedicare alla vita privata è ridotto all’osso per Luigi Di Maio. Così, confessa a “Stasera Italia”, il momento per stare insieme a Virginia Saba è la notte: “Ci vediamo sempre, dormiamo insieme, almeno la notte è il momento in cui si riesce a stare un po’ insieme” racconta ai microfoni di Barbara Palombelli. La storia d’amore con la bella Virginia procede a ...

Luigi Di Maio innamorato pazzo di Virginia Saba : "Non conviviamo ma spesso dormiamo insieme" : Il vicepremier ha parlato della fidanzata a 'Stasera Italia'. Presto per fare un passo importante, ma la strada è quella...

Decreto sicurezza bis - Luigi Di Maio : “Giusto che decida Mattarella - la Lega ormai è paranoica” : Dopo il nulla di fatto del Consiglio dei ministri di ieri sera, Luigi Di Maio ha prima cercato di stemperare i toni, sottolineando che "non c'è stata nessuna lite sul Decreto sicurezza bis", ma ora è giusto che "il presidente Mattarella faccia le sue osservazioni". Poi il capo politico del Movimento 5 Stelle ha parlato di una Lega che "sta diventando paranoica".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “La Lega sta perdendo un po’ la testa” : A “Stasera Italia” il vicepremier sulle tasse chiarisce: “Per me va bene la flat tax, ma ci devono proporre le coperture”

Luigi Di Maio difende Conte dagli attacchi della Lega : “Sono nervosi - stanno perdendo la testa” : Luigi Di Maio si schiera in difesa del presidente del Giuseppe Conte, dopo le accuse di imparzialità da parte della Lega, attaccando a sua volta il Carroccio: "L’attacco al premier che non ha parlato durante la campagna elettorale credo sia un segnale di nervosismo della Lega. La Lega sta perdendo un po' la testa".Continua a leggere

Luigi Di Maio e il consiglio dei ministri-farsa : assenti Salvini e Conte - c'è solo il grillino : Dopo giorni di tensioni e frecciate tra Lega e Movimento 5 stelle il consiglio dei ministri di oggi 20 maggio è stato di fatto una farsa visto che la prima parte (riprenderà stasera alle 20,30) si è svolta senza il premier Giuseppe Conte e senza il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Insomma, una

Luigi Di Maio - intervista rivelatrice : "Mai col Pd - è ancora renziano". Passaggio decisivo : cosa significa : "Per carità". Luigi Di Maio, intervistato dal Quotidiano nazionale, risponde così alla domanda su una possibile alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd. La motivazione, però, lascia intravedere spiragli nemmeno tanto remoti: "Il Pd di Zingaretti è la fotocopia di quello di Renzi. È un partito rinato st

Caso Rixi - Luigi Di Maio : “Le tensioni nel governo salgono per le inchieste sulla corruzione” : Le inchieste sulla corruzione tornano ad agitare il governo. Il prossimo 30 maggio sarà emessa la sentenza per Edoardo Rixi, l'ex consigliere regionale leghista coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" in Liguria, ora viceministro ai Trasporti. Luigi Di Maio ha confermato l'intransigenza del M5S in Caso di condanna: "Chiederemo la rimozione. Non c'è spazio per la corruzione al governo del cambiamento".Continua a leggere

Che tempo che fa - Luigi Di Maio punge Matteo Salvini : "Non si molti la testa - ho la fidanzata" : "Dico che Matteo Salvini non si deve montare la testa, abbiamo fatto solo un contratto di governo ma non sono innamorato di lui, io sono innamorato della mia fidanzata". Così a un divertito Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai1 domenica 19 maggio, il leader del M5s, Luigi Di Maio. Un commento, que

Cittadinanza a Rami e Adam - Luigi Di Maio : “Se Salvini non se ne occupa investiremo Conte” : Luigi Di Maio è tornato sul caso dei due ragazzini eroi, che hanno salvato alcuni coetanei salvandoli dall'attacco allo scuolabus a San Donato Milanese: "Se il ministero degli Interni è troppo impegnato, investiremo il Presidente del Consiglio di dare la Cittadinanza a questi ragazzi, che non solo la meritano ma è una promessa e una promessa va mantenuta"Continua a leggere

Papa Francesco imita Luigi Di Maio : no a Matteo Salvini. Ecco perché il leghista si affida alla Madonna : Gli anti salviniani hanno infine individuato il loro leader naturale: in mancanza di meglio si affidano a Papa Francesco. E lui li ricambia con il suo presenzialismo sempre più politico, ingombrante, volitivo e dialettico nei confronti del ministro più amato dagli italiani e più detestato da chi ci

Luigi Di Maio e la "strategia da infami". Centinaio a Notizie Oggi - siluro Lega sul M5s : Il 27 maggio, un giorno dopo le elezioni, la Lega e il Movimento 5 Stelle si siederanno a un tavolo e capiranno se è il caso di andare avanti o meno. A chiarirlo è Gian Marco Centinaio, leghista e ministro dell'Agricoltura, che a Notizie Oggi su Canale Italia, in colLegamento con Paola Natali, fa pe

Scuola - docente sospesa a Palermo : ecco le parole di Luigi Di Maio - con una frecciata : Continua a far discutere il caso della docente di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Anche il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha voluto esprimere il proprio parere sulla vicenda, dopo aver provveduto a chiamare personalmente l’insegnante per esprimere tutta la propria solidarietà. Di Maio alla docente sospesa: ‘Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile’ “Spero che la ...