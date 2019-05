Lori Lightfoot giura | è la prima sindaca lesbica di Chicago

Lori Lightfoot : Chicago sceglie un sindaco donna - di colore e gay : donna , afroamericana e dichiaratamente omosessuale: stiamo parlando di Lori Lightfoot , neoeletta sindaco di Chicago grazie ad una schiacciante vittoria al secondo turno. Si tratta di un giorno che passerà alla storia della grande città statunitense: Chicago , infatti, è già stata guidata in passato sia da un sindaco afroamericano che da una sindaca, ma mai prima d’ora da una donna gay. Lori Lightfoot è riuscita a vincere al secondo turno, ...

