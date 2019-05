L’Ocse boccia ancora l’Italia | crescita zero | frenano i consumi E vola debito pubblico

ilfogliettone

(Di martedì 21 maggio 2019) Se vuole rilanciare la, che e' il suo principale problema, l'Italia deve investire di piu' nelle infrastrutture e nell'istruzione e snellire l'amministrazione pubblica, rendendo il quadro normativo piu' stabile. Questa la ricetta raccomandata dalla capo-economista Ocse, Laurence Boone, per la Penisola alle prese con un'economia in stagnazione e "un altoche la rende vulnerabile". "Il primo problema dell'Italia e' lae la questione principale e' come alzare il tasso die produttivita'", ha detto Boone. "Per questo ci sono 3 punti - ha aggiunto.- I due importanti sonouna volta gli investimenti, quelli nelle infrastrutture per ridurre il divario tra le regioni, ma anche gli investimenti nell'istruzione ovunque e per tutti, anche per coloro che sono gia' in eta' di lavoro. Il terzo punto e' ridurre e semplificare l'amministrazione e dare un quadro ...

