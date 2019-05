Lo sciopero del trasporto aereo atterra Alitalia

sciopero del trasporto aereo - Alitalia cancella metà dei voli | Ecco il piano anti disagi : Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, ma ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai passeggeri

Giachetti ricoverato sotto stretta osservazione! sciopero della fame da 83 ore per Radio Radicale : Il deputato del PD non si arrende e vuole continuare la sua battaglia per salvare Radio Radicale. Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale. Il deputato del Partito Democratico ha iniziato lo Sciopero della fame e della sete 83 ore fa, in favore della causa di Radio Radicale. Questa mattina sono stati eseguiti degli esami clinici e i medici hanno chiesto a Giachetti di porre fine a questo Sciopero. Davanti al suo netto rifiuto, ...

Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze del suo sciopero della fame e della sete in favore di Radio Radicale : Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma per via dello sciopero della fame e della sete che sta facendo. «In seguito ai controlli clinici e di laboratorio effettuati questa mattina dopo

Radio Radicale - martedì 21 scade la convenzione. Giachetti ricoverato dopo 4 giorni di sciopero della fame e della sete : scade martedì 21 maggio la convenzione dello Stato con Radio Radicale, che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non rinnovare giudicando eccessivi i 14 milioni di euro l’anno concessi all’emittente anche se gli alleati leghisti si sono espressi a favore di una proroga. Il deputato del Partito democratico Roberto Giachetti, che da 4 giorni è in sciopero della fame e della sete “per consentire a Radio Radicale di continuare il suo ...

Radio Radicale - Roberto Giachetti (Pd) ricoverato dopo 4 giorni di sciopero della sete : Roberto Giachetti, deputato del Pd, dopo tre giorni di sciopero della fame e della sete è stato ricoverato all'ospedale San Carlo Nancy di Roma. La sua protesta è nata per chiedere di salvare Radio Radicale. Il deputato è stato ricoverato dopo i controlli che hanno evidenziato "segni clinici di disidratazione, ipotensione con astenia marcata”.Continua a leggere

Domani sciopero del trasporto aereo : Alitalia taglia metà dei voli : Domani sciopero del trasporto aereo: Alitalia taglia metà dei voli Lo stop è stato proclamato per 24 ore da parte di tutto il settore che denuncia la grave situazione occupazionale ma anche per le incertezze sul futuro della compagnia italiana, da due anni in amministrazione straordinaria Parole chiave: ...

Bahri Yambu - la nave delle armi - è arrivata a Genova. Portuali in sciopero e presidio dei pacifisti : I lavoratori: "Attrezzature e droni al servizio delle stragi in Yemen, noi non carichiamo. La nave è entrata in porto perchè è un diritto, noi questo, a differenza di Salvini, lo sappiamo"

sciopero : a Roma adesione in Atac dell’11 - 7% : Roma – “L’adesione del personale Atac allo Sciopero del trasporto pubblico, rilevata in mattinata, e’ stata pari all’11,7%”. Il dato e’ riportato in una nota dell’Agenzia Roma servizi per la mobilita’. L'articolo Sciopero: a Roma adesione in Atac dell’11,7% proviene da RomaDailyNews.

Genoa - la curva ha votato in merito allo sciopero del tifo contro il Cagliari : la situazione : In vista della gara contro il Cagliari la curva del Genoa ha votato per decidere se stoppare lo sciopero del tifo delle scorse settimane Domani contro il Cagliari la curva del Genoa sarà presente sugli spalti per sostenere i propri beniamini. Dopo giorni di incertezza in merito a tale presenza, secondo la Gazzetta dello sport ci sarebbe stata una votazione per decidere se proseguire o cessare lo sciopero del tifo da parte dei supporters ...

Lo sciopero della scuola di domani - venerdì 17 maggio : Sciopereranno solo alcuni sindacati, insoddisfatti dall'accordo raggiunto con il governo sulla questione della regionalizzazione della scuola e sulla stabilizzazione dei precari

sciopero scuola del 17 maggio - i motivi della protesta : Sciopero scuola del 17 maggio, i motivi della protesta La mobilitazione era stata revocata dopo l'intesa tra governo e Cgil, Cisl e Uil , ma è stata poi confermata dai sindacati di base Cobas e Usb e da Anief. Le sigle manifestano contro la regionalizzazione dell’istruzione pubblica e per la stabilizzazione dei ...

Radio Radicale : comitato 'Esistono i diritti' in sciopero della fame a staffetta : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Continua la battaglia di numerosi attivisti palermitani per salvare Radio Radicale. Il comitato 'Esistono i diritti' ha iniziato ieri lo sciopero della fame a staffetta per fare sospendere il digiuno, cominciato più di otto giorni fa, al suo presidente Gaetano D'Amico.

sciopero del sesso contro gli antiabortisti : davvero pensate che basti? : Donald Trump è sostenuto da molti antiabortisti. Di quelli fanatici, alcuni dei quali si spingerebbero a uccidere medici e senatrici pro-choice. Gli Usa hanno interferito con la decisione dell’Onu di condannare lo stupro come atto di guerra e di pulizia etnica. La decisione parla anche di aborto e gli Usa sono riusciti a opporre un proprio ricatto. Sì alla lotta contro lo stupro guerrafondaio, purché di aborto si parli poco. Delle tendenze ...

sciopero del sesso per Alyssa Milano : «Fate come me - noi donne dobbiamo avere il controllo sui nostri corpo» : Uno Sciopero del sesso per mobilitarsi contro la legge anti-aborto varata dalla Georgia. È la proposta dell’attrice Alyssa Milano, che ha chiesto a tutte le donne americane di fare come lei «fino a quando non ci sarà restituita l’autonomia dei nostri corpi», come ha scritto su Twitter. Le sue posizioni e la polemica contro il governo dello Stato stanno facendo il giro del mondo. La protagonista del telefilm “Streghe” da ...