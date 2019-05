Lo chef Jamie Oliver ha chiesto l’amministrazione controllata per la sua catena di

ilpost

(Di martedì 21 maggio 2019), il celebree ristoratore britannico proprietario di unadi ristoranti in tutto il mondo, hal’amministrazioneper la sua azienda, che comprende 23 ristoranti italiani della’s Italian, il suo primo ristorante londinese

EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: E' crac per la catena del celebrity-chef Jamie Oliver - CretellaRoberta : Gb: crac per catena chef Jamie Oliver: In amministrazione controllata 25 ristoranti 'italian style'… - fisco24_info : Gb: crac per catena chef Jamie Oliver: In amministrazione controllata 25 ristoranti 'italian style' -