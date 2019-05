LIVE Italia-Polonia volley femminile | Nations League 2019 in DIRETTA | comincia

LIVE Giro d’Italia 2019 - Ravenna-Modena in DIRETTA : Elia Viviani - è la tua occasione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA DECIMA TAPPA Ravenna-Modena La classifica generale dopo la prima settimana – Percorso, altimetria e favoriti della settima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla tappa – Vincenzo Nibali e il giorno di riposo – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” – La programmazione televisiva della giornata Buon pomeriggio amici di OA ...

LIVEllo di salute - per il Sole24 ore Pescara tra province più sane d'Italia : Pescara - Sul podio per miglior Livello di salute si trovano le province di Bolzano, Pescara e Nuoro. Lo stabilisce l'incrocio di ben 12 indicatori diversi per l'"Indice della salute" del Sole 24 Ore. L'incidenza delle malattie in un determinato territorio: la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall'infanzia alla vecchiaia. ...

LIVE Italia-Austria hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il match! Gli Azzurri devono vincere : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...