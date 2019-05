LIVE Cittadella-Benevento 1-0 | Semifinale Play-off Serie B in DIRETTA | il Cittadella si

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la prima-off dellaB di calcio. Stasera, alle ore 21:00, ildi mister Ventura, reduce dal successo al primo turno con lo Spezia (2-1), ospiterà al “Tombolato” il. I Campani, forti del quarto posto ottenuto nella stagione regolare (diventato terzo dopo la squalifica del Palermo), sono i favoriti principali per la promozione inA. Quest’oggi, però, coach Bucchi dovrà però fare a meno di Asencio, che nel corso della scorsa notte non è stato bene. Ilha preso parte tre volte ai-off diB e tranne che nella stagione 2016-2017, quando è stato eliminato dal Carpi al primo turno, è sempre uscito proprio in. Una sola partecipazione invece per il, che due anni fa ha conquistato la promozione inA nella doppia ...

