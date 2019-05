Lippi | “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica L’Atalanta e l’Empoli

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Marcello, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento organizzato da Special Team Legends e FIGC. In particolare, l’ex allenatore della Cina ha parlato di: “Spero che ildinonda. Rino ha fatto un ottimo lavoro, creato un senso di appartenenza che poche squadre hanno. Per buona parte del campionato ha mostrato anche un gioco piacevole. Mi auguro che rimanga al Milan“. Sulla corsa Champions e su quella salvezza, che si decideranno all’ultima giornatasi è espresso così: “E’ il bello del campionato italiano. La squadra che mi è piaciuta di più è l’Atalanta. E poi l’Empoli, che ha trovato concretezza con il ritorno di Andreazzoli, un grande allenatore. Ora gioca un calcio bello e propositivo. L’Inter rischia con l’Empoli? ...

