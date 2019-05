Lippi Jr | “vicino l’accordo tra papà e la federazione cinese | Spinazzola non si muove

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) “Mio padre non ha piu’ l’intenzione di allenare un club, lo ha dichiarato piu’ volte e poi siamo vicini a chiudere un altro accordo con la, c’e’ la volonta’ di ricominciare un nuovo ciclo con lui, ma e’ una trattativa ancora in fase di sviluppo”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 di Davidesul futuro del padre Marcello, novità anche sul futuro di. “piace a tante squadre e non solo in Italia, ma non credo che la Juve lo venda, penso che restera’, ma parlero’ presto con Paratici”. Calciomercato Juventus, accordo di massima con Milinkovic-Savic ma Lotito è un osso durissimo Sulla panchina dell’Inter. “Credo che Spalletti abbia fatto un grande lavoro all’Inter, ha gestito situazioni spinose nel miglior modo possibile. Se poi ...

