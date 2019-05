L' ex segretario del Pci di Livorno si candida con la Lega | Dopo Renzi | è

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Dalla lotta di classe all’internazionale sovranista. Il passo è stato breve per Sergio Landi, oggi “convinto elettore delladi Salvini”, una volta dirigente del Partito comunista nella città che il Pci l’ha visto nascere,. Della sua militanza di sinistra Landi sembra rinnegare tutto e niente, ammette di essere stato comunista e di non esserlo stato mai. Ma il 69enne pensionato livornese, che oggi corre con il partito del ministro dell’Interno per un posto nel consiglio comunale di Roccastrada, non è uno dei tanti elettori delusi dalla sinistra e affascinati dalla propaganda sui social di Matteo Salvini. Landi è statoprovinciale del Pci livornese dal 1982 al 1989. Etrent’anni,le tessere del Pds, il sostegno all’Ulivo, il voto al Pd di, è arrivato al Capitano, ...

