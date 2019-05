wired

(Di martedì 21 maggio 2019) Sono sempre stata piuttosto fredda nei confronti diof. Avevo abbandonato la lettura dei libri al primo, consapevole che non fosse esattamente my cup of tea – anche se, come Tyrion, ci avevo creduto, con tutto il mio cuore, all’inizio. Avevo cominciato a guardare la serie un po’ perché era lavoro, stante la mia attività di scrittrice fantasy, un po’ perché pensavo che la serialità televisiva potesse superare quel che non mi piaceva della saga cartacea – in sostanza, una certa lentezza del dipanarsi dello sviluppo – e potesse quindi essere una buona alternativa per sapere come andava a finire la storia senza dover leggere quasi diecimila pagine di una cosa che, tutto sommato, non mi entusiasmava. Ho visto tutto. L’ho visto entusiasmandomi una volta sola, e guardando il resto con occhio molto critico. Ho avuto tempo di sperare che alla fine tutti morissero bruciati dai ...

MilanoCitExpo : L’esaltante finale di Game of Thrones, secondo Licia Troisi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - jackcardinali : @trillups La puntata non l’ho trovata esaltante, però ragionavo su quale potesse essere un finale più logico, e sin… - massimobon1 : @tomasonidiego Una finale rappresenta solo l atto conclusivo di un percorso assolutamente esaltante...nel merito,se… -