L' emozionante addio dei personaggi del Trono di Spade dopo la fine della serie

(Di martedì 21 maggio 2019) Tutto il mondo saluta ildil’episodio finale andato in onda tra domenica e lunedì, migliaia di fan hanno inondato i social di post tristi e dispiaciuti per l’di unache li ha appassionati per quasi un decennio. Ma non solo loro hanno gettato le loro emozioni in pasto a Facebook e Twitter. Anche i principali protagonistihanno condiviso i loro sentimenti al riguardo.Emilia Clarke, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, e Raleigh Ritchie: tutti gli attori che hanno avuto ruoli principali nella corsa alhanno scritto emozionanti messaggi dialla.L’attrice che impersonava Danerys Targaryen ha ringraziato tutti i fan per il loro “costante supporto”. “Lami ha cambiata come donna, come attrice e come essere umano”, ha scritto in un post su Instagram. ...

