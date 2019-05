L’Eca appoggia l’Uefa | «Benefici non solo per i ricchi»

calcioefinanza

(Di martedì 21 maggio 2019) Il comitato esecutivo dell’Eca si è riunito a San Pietroburgo il 20-21 maggio per discutere le sue priorità, compresa la direzione futura delle competizioni UEFA per club. «L’ECA è composta da club di tutti i paesi europei che giocano regolarmente nelle competizioni UEFA per club e che pertanto condividono un interesse diretto per il loro … L'articolo L’Ecal’Uefa: «nonper i

CalcioFinanza : L’Eca appoggia la riforma Uefa: «Benefici per tutti i club, non solo per i ricchi» -