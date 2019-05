Le foto ufficiali del royal wedding di Gabriella Windsor e Tom Kingston

Game of Thrones - le foto ufficiali dell’episodio finale : (foto: Helen Sloan/Hbo) ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Che l’attesa per l’episodio finale di Game of Thrones sia elevata non è un mistero. Sono infatti milioni i fan in tutto il mondo che aspettano di capire come si concluderà la saga di Westeros nella sesta puntata dell’ottava e ultima stagione che andrà in onda nella notte fra il 19 e il 20 maggio in contemporanea su Hbo, ...