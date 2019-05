Le donazioni non tracciabili su Paypal che fan volare il Brexit Party

ilfoglio

(Di martedì 21 maggio 2019) Londra. Da dove arrivano i soldi che finanziano la faraonica, trionfale e rapidissima campagna elettorale di Nigel Farage? Da volonterosi antieuropeisti inglesi che fanno micro? O da facoltosi sponsor senza nome che pagano dall’estero, magari in rubli? La questione sta tenendo banco in ques

berlusconi : Quando ero al governo non ho mai messo le mani nelle tasche degli italiani: nessuna nuova imposta, nessun aumento d… - leoberthi : RT @santini1965: NON AVETE #EURO PER L’ELEMOSINA? NELLA CHIESA DI #BERGOGLIO ARRIVA IL BANCOMAT CON TOUCHSCREEN PER EFFETTUARE #DONAZIONI,C… - ren_della : RT @santini1965: NON AVETE #EURO PER L’ELEMOSINA? NELLA CHIESA DI #BERGOGLIO ARRIVA IL BANCOMAT CON TOUCHSCREEN PER EFFETTUARE #DONAZIONI,C… -