Le dispute elettorali tra i vicepremier bloccano le approvazioni come il decreto crescita

(Di martedì 21 maggio 2019) Insulti, vessazioni e insinuazioni sono i tasselli che nelle ultime settimane, in vista delle europee e delle comunali di domenica 26 maggio, stanno facendo capolino nel governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, il premier che tuttavia non viene risparmiato in questa diatriba. I due, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rispettivamente ministro del Lavoro (Movimento Cinque Stelle) e ministro dell'Interno (Lega), hanno messo in atto una vera e propria guerriglia che ha acuito le loro distanze e messo maggiormente in evidenza le difficoltà insite in questo "matrimonio". "Scaramucce"che hanno conseguenze da un lato sull'operato dell'esecutivo, che appare sempre più spaccato, e dall'altro sulla popolazione italiana, ormai ben cosciente che i duecorrono su due linee parallele e, in quanto tali, destinate a non incontrarsi mai. Battibecchi che lasciano in ...