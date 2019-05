Le conseguenze del caso Sea Watch sui rapporti tra Salvini e magistrati

Google vs Huawei. È iniziata la guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private

Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze del suo sciopero della fame e della sete in favore di Radio Radicale : Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma per via dello sciopero della fame e della sete che sta facendo. «In seguito ai controlli clinici e di laboratorio effettuati questa mattina dopo

Autostrade - il tunnel del Gran Sasso verso chiusura : le gravi conseguenze e le colpe della politica : Se la promessa fatta da “Strada dei Parchi”, concessionaria delle Autostrade A24 e A25, dovesse tramutarsi in realtà, il prossimo 19 maggio il tunnel del Gran Sasso sarà chiuso, per l’esattezza verrà interrotta la circolazione in entrambe le direzioni nel tratto fra Assergi e Colledara-San Gabriele. La decisione di chiudere il tunnel del Gran Sasso che si snoda per 10 chilometri sull’autostrada A24, è stata presa dall’ente che gestisce ...

conseguenze della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità : La pronuncia della Corte Costituzionale non è stata in grado di fugare tutti i dubbi di quelli che potremmo definire i ‘controinteressati’ al ricorso presentato dai docenti non abilitati circa l’esclusione di coloro che si trovano nella terza fascia in virtù del possesso di un servizio di 36 mesi. In questo articolo proveremo a spiegare per quale motivo la procedura riservata agli abilitati non corre più nessun tipo di rischio. ...

Ragequittare online in Mortal Kombat 11 avrà delle serie conseguenze : Se avete avuto a che fare con i giochi online conoscete sicuramente il fenomeno del "ragequit", ovvero quando un avversario, in procinto di perdere, abbandona la partita bruscamente il più delle volte arrestando la console o spegnendo il modem. Ebbene, come possiamo vedere anche su Twitter, Ragequittare su Mortal Kombat 11 sarà una pratica scoraggiata dagli sviluppatori, in quanto comporterà una serie di conseguenze.Dunque, in Mortal Kombat 11 ...

Le imprevedibili conseguenze politiche del rogo di Notre Dame : ... che avrebbe dovuto rivolgersi alla Nazione e annunciare nuovi provvedimenti, annuncio di tagli fiscali, ndr , dopo il 'grande dibattito nazionale'' scrive nel mezzo di una cronaca il Corriere della ...

Le conseguenze del ciclone Idai in Mozambico - Save the Children : i bambini “continuano a subire gravi traumi psicologici” : A un mese dalle devastazioni che il ciclone Idai si è lasciato dietro in Mozambico, colpendo circa 1 milione di minori, i bambini continuano a subire gravi traumi psicologici sulla propria pelle e in molti sono costretti a vivere in tende, scuole o insediamenti temporanei, con accesso limitato all’acqua pulita o ai servizi igienici. Questo l’allarme di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 lotta per salvare la vita ...

Le possibili conseguenze della dichiarazione Usa sui Pasdaran iraniani : ... una forza decisamente popolare e vicina al popolo, anche nelle recenti alluvioni,, continuerà a rafforzare questa idea e fare il gioco dei conservatori, nell'ambito della politica interna iraniana, ...

Le conseguenze del passato di Jo in Grey’s Anatomy 15 : sua madre tornerà? : L'episodio 15x19 lascerà molte tracce sul personaggio di Jo in Grey's Anatomy 15: la dottoressa interpretata da Camilla Luddington è stata al centro di un racconto molto crudo ed emotivamente coinvolgente con cui si è voluto portare in tv, non senza problemi e tentate censure da parte dell'emittente americana ABC, il delicato tema del consenso nei rapporti sessuali. La scoperta di essere nata da una violenza e di essere stata abbandonata da ...

conseguenze dell'ondata di caldo nell'Oceano pacifico - : In un articolo uscito di recente gli scienziati dell'Università della California hanno stimato le Conseguenze di questo fenomeno anomalo per l'ambiente e l'economia. Secondo loro l'afa avrebbe ...

Jet lag ora legale 2019 : come evitare le conseguenze del cambio. Cos’è : Jet lag ora legale 2019: come evitare le conseguenze del cambio. Cos’è conseguenze ora legale 2019 Jet legale ora legale: tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora. Lo spostamento delle lancette ci porterà dalle ore 2:00 alle ore 3:00. Col risultato che dormiremo un’ora in meno. Cambio che in molte persone il cambio provoca malessere fisico a cui è possibile porre rimedio con una ...

Solskjaer - firma pesantissima : come "spinge" Antonio Conte a Milano. Le conseguenze del contratto : Adesso è ufficiale: Ole Gunnar Solskjaer sarà l' allenatore del Manchester United per i prossimi tre anni. Il tecnico norvegese, dopo essere subentrato il 19 dicembre a Mourinho, si è guadagnato la conferma a suon di successi: 10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta in Premier, e la conquista de

Rischi e conseguenze finanziarie del populismo " T. Rowe Price : I Rischi in Europa e nel Resto del mondo In questo frangente, T. Rowe Price traccia alcuni sviluppi che sarebbe opportuno monitorare. In particolare, in Europa , in vista delle elezioni di maggio la ...