huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Strette tra il convintoe le ambizioni sopite di Mosca, le Repubblichesi avvicinano aldel 26 maggio facendo i conti con l’ondata sovranista che non ha risparmiato nemmeno l’estremo est dell’Ue. Dovranno eleggere 25 dei 751 eurodeputati Parlamento Ue. Lettonia.La Lettonia merita un occhio di riguardo. Lettone è infatti l’ex premier e oggi vicepresidente uscente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis. Il Paese baltico torna alper eleggere i suoi otto rappresentanti nell’emiciclodopo sette mesi dalle elezioni per il rinnovo dei cento seggi parlamentari. Dalle urne, a ottobre, è arrivata una sonora sconfitta per Nuova Unità, il partito del Commissario Ue: il misero 6% raccolto non ha tuttavia impedito al partito, dopo settimane di faticose trattative, di esprimere il premier ...

HuffPostItalia : Le Baltiche al voto europeo: tra l'atlantismo e l'influenza russa si fanno largo i sovranisti -