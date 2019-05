Lazio | Milinkovic-Savic e quelle ombre sul futuro | “ho firmato un nuovo contratto | ma…”

Lazio - Milinkovic assicura : “Futuro? Ho 4 anni di contratto qui…” : “Non sono tanto soddisfatto della stagione come l’anno scorso ma ho avuto alcuni infortuni che mi hanno condizionato. Sono sempre stato pronto, ho dato il massimo. Anche per la Lazio non e’ stato un anno tanto positivo, ma con la vittoria della Coppa lo è diventato“. Queste le parole del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, in gol nel match contro il Bologna, seconda rete consecutiva dopo quella in ...

Lazio-Bologna 3-3 Diretta Prodezza di Milinkovic su punizione : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Lazio e Bologna il programma della 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A. I biancocelesti, 58 punti all'attivo dopo 36...

Trionfo Lazio - Milinkovic e Correa regalano la settima Coppa Italia : battuta 2-0 l'Atalanta : Roma si colora di biancoceleste. Coriandoli tricolori, fuochi d?artificio ad illuminare il cielo. La Lazio vince la Coppa Italia, la settima della sua storia. La terza della gestione Lotito. Un...

Lazio - la Coppa Italia è tua - Milinkovic e Correa in gol : Atalanta ko solo nel finale : L'Aquila vola alta nel cielo di Roma. Per la settima volta nella sua storia la Lazio conquista la Coppa Italia. Una gioia doppia per i biancocelesti che, come regalo supplementare, portano a casa anche la certezza di prendere parte alla prossima Europa League. Se nel 2013, ultimo trionfo in uno stor

Calcio - Finale Coppa Italia 2019 : Lazio-Atalanta 2-0 - Milinkovic-Savic e Correa stendono i bergamaschi e pongono il loro settimo sigillo : E’ festa grande allo Stadio Olimpico di Roma per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti si sono imposti 2-0 contro l’Atalante nella Finale di Coppa Italia ed hanno vinto per la settima volta nella storia del club l’ambito trofeo. Una partita nervosa e tesa quella sul rettangolo verde capitolino che ha premiato i laziali nella ripresa, grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Tra le fila biancocelesti ...

Trionfo Lazio in Coppa Italia. Atalanta ko nel finale con reti di Milinkovic-Savic e Correa : La Lazio batte 2-0 l’Atalanta è vince la Coppa Italia davanti a 55 mila spettatori, 24 mila dei quali di fede atalantina. Decidono le reti di Milinkovic-Savic e di Correa in piena zona Cesarini, dopo una partita equilibrata, giocata per lunghi tratti sotto la pioggia che non ha regalato troppe emozioni....

