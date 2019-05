La tecnologia indossabile promette di mantenere il corpo alla temperatura desiderata

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Negli ambienti comuni, come ad esempio gli uffici, c’è sempre chi ha troppo caldo e chi ha troppo freddo. Una possibile soluzione per far sentire tutti a proprio agio è una fasciasviluppata dagli ingegneri dell’Università della California di San Diego. È capace di regolare larea tenendo una persona al fresco o al caldo, a seconda della necessità. Si può indossare a casa, in ufficio o in viaggio, e al momento consiste in una fascia elastica morbida ed estensibile, alimentata da una batteria flessibile. Non sarà venduta come accessorio, ma inrata nell’abbigliamento. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista di settore Science Advances, e al momento l’indumento non è ancora un prodotto definitivo. È un proof-of-concept, ossia un prototipo che dimostrala fattibilità di un principio. Renkun Chen, professore di ingegneria meccanica ...

