La Scuderia Ferrari saluta Niki Lauda

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel in crisi totale. L’ordine di Scuderia sancisce una svolta in casa Ferrari : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo reduci dall’ennesima disfatta. ...

VIDEO Ordini di Scuderia in Ferrari - GP Spagna F1 : Vettel lascia passare Leclerc - poi favore restituito. Confusione ai box : Ferrari in grandissima Confusione e difficoltà durante il GP di Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse non sono mai state in grado di lottare per la vittoria e di battagliare con le Mercedes, hanno subito la forza delle Frecce d’Argento e non sono riuscite nemmeno a salire sul podio: Sebastian Vettel quarto, Charles Leclerc quinto. Dai box del Cavallino Rampante sono anche arrivati degli Ordini di scuderia, in due occasioni: ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Spagna 2019 : doppietta Mercedes - ordini di Scuderia ripetuti in Ferrari : E sono cinque. La Mercedes festeggia in Spagna il suo quinto successo e la propria quinta doppietta in questo Mondiale di F1. Lewis Hamilton si è imposto da dominatore davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, dimostrando sia le sue qualità di guida che la bontà del mezzo. Per la Ferrari ennesima debacle e ordine di scuderia ripetuti tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc che non convincono e che hanno visto il tedesco conclude quarto e il ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Gara difficile - dobbiamo spingere per migliorare la Ferrari. Ordine di Scuderia? Nessun problema” : Secondo alcuni il Mondiale di F1 2019 è già finito per la Ferrari. La quinta doppietta consecutiva della Mercedes in Spagna (vittoria di Lewis Hamilton e secondo posto di Valtteri Bottas), nel quinto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, ha quasi il sapore della condanna per la Rossa che quest’oggi ha visto i suoi piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc lottare tra loro per un quarto e quinto posto, mentre l’olandese Max ...

Formula 1 – Spagna disastrosa per la Ferrari - Leclerc sincero : “dobbiamo capire - ordini di Scuderia? Oggi credo che…” : Charles Leclerc commenta l’amarissimo Gp di Spagna: la Ferrari ancora una volta costretta ad inseguire, le parole del giovane monegasco del Cavallino Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il ...

Charles Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : “La mia ossessione è ottenere il meglio dalla Ferrari. Ordine di Scuderia? Vedremo in futuro” : Charles Leclerc è pronto a raccogliere la sfida e ad andare a caccia di quel primo successo in F1 con la Ferrari che, per un problema alla centralina del motore, non è arrivato nel secondo round in Bahrein. Il monegasco è reduce dal team order imposto in favore del suo compagno di squadra Sebastian Vettel in Cina ed è su questi due aspetti che si è sviluppato l’incontro con i giornalisti alla vigilia del GP di Azerbaijan, quarto round del ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : rapporti tesi in casa Ferrari. Un nuovo ordine di Scuderia pro-Vettel potrebbe indispettire Leclerc : Mattia Binotto, nuovo team principal della Ferrari, sperava in un avvio di campionato, e del proprio mandato, decisamente migliore e più tranquillo. La vettura non va e sta subendo “scoppole” notevoli dalla Mercedes, condite da problemi tecnici assortiti. Come se non bastasse, poi, il direttore tecnico della scuderia emiliana deve gestire il rapporto tra i suoi due piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, un aspetto che sperava ...

F1 - Toto Wolff sul team order in Ferrari : “E’ una situazione difficile che può mettere in difficoltà la Scuderia di Maranello” : Il GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è ormai alle spalle ma quanto è avvenuto continua a tenere banco. Il team order in casa Ferrari, che ha favorito il tedesco Sebastian Vettel e ha penalizzato il monegasco Charles Leclerc, è uno degli argomenti più dibattuti, al di là della grossa differenza prestazionale tra la Ferrari e la Mercedes. A dire la sua sul tema ci ha pensato anche il team Principal delle Frecce ...