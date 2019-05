La Regina adora il tenero nome con cui la chiama il principino George

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Sandra Rondini Sin da piccolo il primogenito di William e KatelaElisabetta "Gan Gan". La Sovrana, a cui tutti si rivolgonondola "Sua Maestà" e dandole del lei, trova molto divertente questoe non ha mai voluto correggereper cui avrebbe un vero e proprio debole Se Kate Middleton per rispetto si riferisce allaElisabetta II usando l’appellativo “Sua Maestà” e dandole sempre del lei, il piccoloha un soprantutto suo perre la sua bisnonna e pare che allanon dia affatto fastidio, anzi, secondo un insider di “Hello!”, la cosa la farebbe divertire molto, tanto da non aver mai tentato di correggere il bambino.ha cinque anni e potrebbe benissimorla, se non proprio “Sua Maestà” dato che non conosce il significato di questa parola, non sapendo di essere un principe e di star crescendo in una famiglia ...

Gaia_Regina : @easyonthetini_ @tokyo_blues_ ti si adora anche per questo... -