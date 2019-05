La prima serie TV di PlayStation Productions sarà dedicata a Twisted Metal

Il mostro di Udine - la prima docuserie italiana su un crimine irrisolto : http://www.youtube.com/watch?v=Ojtz9SyRzq4 Uno dei trend più forti della televisione seriale di questi ultimi anni è sicuramente il true crime. Dopo l’ondata di serie tv criminali (da Law and Order e Csi in poi), ora il pubblico ha riscoperto una nuova declinazione che deriva dal resoconto più o meno romanzato di fatti di cronaca veramente accaduti. E mentre si pensa che solo gli Stati Uniti possano vantare storie abbastanza folli ed ...

Le notizie del giorno – Atto vandalico contro la sede di un club di Serie C - il retroscena sull’addio di Allegri - il caso Palermo coinvolge anche la primavera rosanero : Atto vandalico IN Serie C – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società (APPROFONDIMENTO) retroscena Allegri-DE LAURENTIIS – Ieri l’annuncio dell’addio a ...

Serie C - paura prima del turno di playoff : raid vandalico - distrutta sede della società : Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società, sono stati presi di mira la segreteria dei direttori Ermanno Pieroni ed Emiliano Testini, rotti vetri, ...

Cannes 2019 - tocca a Nicolas Winding Refn con la sua prima serie tv in programma su Amazon Studios : Cinema Cannes 2019, spettrale e noioso Almodovar. Ancora l’angoscia per mamma tra eroina, rosari e tisanine. E per lo spettatore tanto dolor e poca gloria di Davide Turrini Al di là del bene e del male abita Nicolas Winding Refn. Perché “come diceva Shakespeare la contraddizione è il cuore del dramma e la natura umana è l’origine della ...

«Too Old Too Die Young» : a Cannes la prima serie tv di Nicolas Winding Refn : È prodotta e distribuita da Amazon (su Prime Video debutterà il 14 giugno), sarà composta da dieci episodi di 90 minuti l’uno (e registrati in rigoroso ordine cronologico, come abbiamo appreso oggi), ma no, «non si tratta di una serie Tv». Ne è convinto Nicolas Winding Refn, il regista danese più amato dai cinefili insieme a Lars Von Trier, divenuto famoso nel 2011 con Drive, e autore anche di Only God Forgives e Neon Demon, tutti ...

Triathlon - World Series Yokohama 2019 : Vincent Luis e Katie Zaferes vincono e rafforzano i primati in classifica : Nella notte italiana si è disputata la tappa delle World Triathlon Series di Yokohama, in Giappone: la prima prova (su distanza standard) dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica sorride al transalpino Vincent Luis ed alla statunitense Katie Zaferes. In casa Italia top 20 centrata dalle tre azzurre in gara, mentre è più attardato tra gli uomini Alessandro Fabian. Nella gara maschile vince il triatleta in testa nella ...

Zappia (Sky Sport) : «In prima linea per i prossimi diritti tv Serie A» : «Vorrei ribadire che la volontà e l'impegno di Sky Italia nello Sport e nel Calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore». L'Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall'ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio italiano del Presidente della...

Steni Di Piazza (M5S) : “Stop al campionato di Serie B. Appello del Palermo prima dei playoff” : “Fermare subito il campionato di Serie B e garantire Appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff. Riformare il calcio e tutelarlo con una legge sul conflitto d’interessi. La giustizia sportiva della Figc ha già sbagliato la scorsa stagione, non può permettersi di sbagliare anche quest’anno nei confronti del Palermo”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza dopo la retrocessione del Palermo decisa ieri dal ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...

Giù le mani dalla Serie B! No all’ennesima estate di “passione” - si trovi una soluzione in anticipo prima di scadere nel ridicolo… : Probabilmente, anche per chi scrive, trovare ormai parole diventa compito difficile. Ma il guaio serio è il silenzio o l’indifferenza, che vorrebbe significare presa coscienza di un abitudine, quasi scontata. Un lasciarsi andare, non fare nulla perché cambi la situazione. Noi, nel nostro piccolo, quantomeno proviamo a parlarne. E’ il minimo che possiamo fare quando a muovere i fili sono i pezzi più in alto della piramide. Che ...

Ufficiale la nuova serie tv con Pauley Perrette - Broke : trama - cast e prima foto dall’episodio pilota : La nuova serie tv con Pauley Perrette è stata annunciata ufficialmente dalla CBS come uno dei titoli della prossima stagione televisiva: l'attrice cinquantenne torna sul piccolo schermo un anno dopo aver lasciato NCIS e il suo ruolo più popolare, quello di Abby Sciuto, in una veste comica con cui potrà sperimentare un registro nuovo. La Perrette è la protagonista di Broke, una sit-com a sfondo familiare che racconta le vicissitudini di un ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 10 al 13 Maggio (primavera e Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - E’ in arrivo un grande e lungo week end di Calcio giovanile sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). La 28° giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1 Tim sarà trasmessa, infatti, con dirette che partono venerdì e si concludono lunedì 13 Maggio.Il campionato Primavera 1 Tim...

Panchine girevoli in Serie A e la prima scelta potrebbe essere Conte : A tre giornate dalla fine del campionato, in Serie A molte società sono pronte ad iniziare il valzer delle Panchine per la prossima stagione. Dalla Juventus alla Roma passando per Inter, Milan e Lazio solo per citarne qualcuna; stanno cominciando a guardarsi attorno per la nuova guida tecnica. Ovviamente il nome piu gettonato per quanto riguarda le big è quello di Antonio Conte che dopo aver rifiutato la panchina della Roma è diventato ...

BMW Serie 8 Gran Coupé - svelata la prima immagine della futura ammiraglia : BMW, rilascia in anticipo un immagine della sua nuova Serie 8 Gran Coupé, ammiraglia quattro porte dinamica e dal marcato spirito sportivo BMW ha rilasciato un’immagine della sua Nuova Serie 8 Gran Coupé, la vettura con ogni probabilità, sarà ufficialmente presentata alla prossima edizione del BMW Group #NextGen, in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera, l’ammiraglia che sarà presentata, è un inedita quattro porte ...