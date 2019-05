La poesia urbana della metropolitana di Milano

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) Underè un progetto fotografico nato dall’idea di due fotografi professionisti, Tiziano Demuro e Sergio Raffaele. Entrambi, per ragioni diverse, si sono ritrovati a viaggiare quotidianamente utilizzando lamilanese, e ne hanno cominciato a indagare l’ambiente, le pulsioni, gli spunti e le suggestioni, focalizzando l’attenzione su dettagli, attimi e atmosfere. Il risultato è una collezione di scatti in cui emerge una poetica delicata che tocca, a volte inconsapevolmente, i temi tipici dei grandi agglomerati urbani, come solitudine, alienazione e l’incontro-scontro tra uomini. L’attenzione non ricade sul luogo oggettivo, ma su come questo è percepito; non mera ricerca estetica, bensì un’indagine attiva sullo spazio urbano metropolitano. L’obiettivo è svelare uno scenario intimo e nascosto che ciascuno leggerà con il proprio ...

