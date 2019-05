La nostra terra | trama | cast e curiosità del film in prima tv Rai 1

termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2019) Ladelintv Rai 1 Stasera 21 maggio 2019 alle 21,25 su Rai 1 andrà in onda La. La pellicola del 2014 è stato diretta da Giulio Manfredonia, regista noto al grande pubblico per Se fossi in te, È già ieri, Qualunquemente e Tutto tutto niente niente. Ilracconta una commovente storia di determinazione e coraggio ispirata alla nascita delle cooperative agricole sui terreni sottratti alla criminalità organizzata. Ma qual è la sinossi de La? La: laLaha come protagonista Filippo che da anni combatte la mafia. L’uomo però conduce la lotta dal nord Italia e chiuso in un ufficio senza quindi esser preparato ad affrontare sul campo l’organizzazione criminale. Un giorno però viene mandato dai superiori in un paesino del Sud per aiutare una cooperativa a cui ...

lucianonobili : “Al fuoco amico che abbiamo subito mentre cambiavamo il Paese, a chi ha lavorato per far perdere il @pdnetwork per… - ckyenge : Oggi, il ricordo del sisma di 7 anni fa nella mia Emilia-Romagna. Un ricordo vivo che fa ancora male, ma non abbiam… - PediciniM5S : In questi 5 anni al #Parlamento europeo abbiamo lottato per valorizzare il #MadeInItaly nel mondo e voglio continua… -