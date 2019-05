“La Lega sarà primo partito in Italia”

lineapress

(Di martedì 21 maggio 2019) Laildopo il voto di domenica prossima. Matteo Salvini è sempre più convinto dell’alto potenziale della sua truppa. Tutto questo in diretta via Facebook… Una percentuale di voto mai vista prima che farà dellail principalein italia. Sono queste le entusiasmanti previsioni di Matteo Salvini sul voto alle europee: “Non mi interessano i sondaggi, ho visto che quasi sicuramente lain Italia, prenderà una percentuale che non abbiamo mai preso nella nostra storia”. Il sermone via social non finisce qua. Il Capitone afferma inoltre che il governo andrà avanti: il voto non inficerà affatto l’azione dell’esecutivo giallo-verde. Il progetto, semmai, è quello di cambiare l’Europa tutti insieme. Si, cambiare…. quel tanto abusato verbo “cambiare”. Intanto sembra sia pronto ...

Mov5Stelle : Oggi il @sole24ore pubblica una ricerca sui parlamentari europei più produttivi. Al primo posto ci siamo noi con un… - matteosalvinimi : ?? Boldrini: 'Il 26 maggio voto PD'. Un motivo in più per votare Lega! Da una parte Laura con Zingaretti, Renzi, la… - matteosalvinimi : La Corte Europea vuole obbligarci a dare le case ai ROM? Ahahahahah. Motivo in più per votare Lega domenica!!! -