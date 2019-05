La Lega anticipa Bologna-Napoli a sabato sera

Anticipazioni Uomini e donne - Barretta insultata da Valentina : 'Ti servirà un Legale' : Litigi, rotture e abbandoni sono diventati una costante nelle ultime puntate della stagione del 2018-19 del trono over di Uomini e donne. Non ne è stata da meno la registrazione effettuata il 14 maggio come riportato dal portale Il Vicolo delle News. Nello specifico diversi protagonisti sono stati artefici di botta e risposta destinati a non restare privi di conseguenze come nel caso di Armando Incarnato che, dopo la diatriba con Barbara De ...

Che fuori tempo che fa - Salini “molto irritato” per la chiusura anticipata : convoca la direttrice Rai1 vicina a Lega : La decisione di anticipare la chiusura di Che fuori tempo che fa, la trasmissione in seconda serata condotta da Fabio Fazio, si porta dietro strascichi e conflitti interni all’azienda. La decisione di sospendere in anticipo la messa in onda il 13 maggio, con tre settimane di anticipo, è arrivata dalle cariche più vicine alla Lega, in particolare dalla direttrice di Rai1, Teresa De Santis. Una decisione che però non è piaciuta ...

SCONTRO M5S-Lega/ Folli : elezioni anticipate unica strada - Mattarella lo sa : Secondo Stefano Folli Salvini sbaglia a difendere Siri. Ma la crisi politicamente è già aperta e il voto anticipato è una ipotesi concreta

La Lega vola nei sondaggi - le ipotesi sul voto anticipato : Lo spettro della crisi riaccende le suggestioni sul voto d'estate. Perfino 'a giugno', come minaccia qualcuno nella maggioranza. Ma quando? Due le date possibili, almeno sulla carta: il 23 o il 30. Dunque, visto che la legge impone che la campagna elettorale duri non meno di 45 e non piu' di 70 giorni, l'ultima data utile al presidente della Repubblica per sciogliere le Camere e mandare l'Italia al voto a giugno e' il 14 maggio. Restano dunque ...

Ama - anticipazione dell'Espresso : l'ex Ad Bagnacani accusa la Raggi «Subite pressioni sui conti». E la Lega chiede le dimissioni della sindaca : Spinto a portare in rosso conti di Ama, l'azienda che a Roma si occupa anche dei rifiuti. È quanto denuncia in un esposto l'ex ad e presidente di Ama Lorenzo Bagnacani. Almeno secondo...

Il processo - il Legal thriller di Mediaset con Vittoria Puccini arriva in autunno : anticipazioni : Mentre sta andando in onda Mentre ero via, la fiction Rai (finora apprezzata anche dal pubblico) che racconta di una donna che si risveglia dal coma senza ricordare gli otto anni precedenti della sua vita, Vittoria Puccini è però già al lavoro sul suo nuovo progetto: si sta infatti girando nella città di Mantova la nuova serie prodotta da Mediaset che vira decisamente verso il procedural. Si chiamerà infatti Il processo e un’ampia parte ...

Meloni : dopo Europee elezioni anticipate e governo Lega-FdI : "Se le cose vanno come devono andare, tra le cose che cambieremo ci sara' anche il governo del cambiamento. In tutte le ultime elezioni regionali ci sono state solo due forze politiche a crescere, Lega e Fratelli d'Italia. Se il trend sara' confermato alle Europee, temo che non ci saranno piu' i margini per tenere in piedi questo governo e non tornare a libere elezioni. E le due forze politiche su cui si basera' il nuovo governo saranno queste ...