La famosa invasione degli orsi | dalla Sicilia a Cannes

Festival di Cannes 2019 - La famosa invasione degli orsi in Sicilia diventa un prodigio di animazione : orsi che diventano uomini e uomini che diventano orsi. E il pericolo è uguale e opposto, laddove si perdono equilibri a favore di estremismi. Esordio alla regia del grande fumettista e illustratore bresciano Lorenzo Mattotti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia trova origine nel romanzo breve che Dino Buzzati scrisse nel 1958 e rappresenta l’unica opera italiana nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2019. Coproduzione italo/francese di ...