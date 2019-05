La Cei punge Salvini | No a richiami e simboli religiosi

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinal Gualtiero Bassetti, in vista delle elezioni europee, ha tuonato contro l'utilizzo diin politica. Matteonon viene nominato, ma l'allusione è sottintesa Il fatto che Matteoabbia ripristinato il rosario durante la manifestazione di Milano di sabato scorso non è piaciuto alla Cei. I vescovi italiani, in queste ore, sono riuniti in assemblea generale. Ieri papa Francesco ha inaugurato i lavori. Oggi è toccato al presidente dei presuli del Belpalese, al cardinal Gualtiero Bassetti, introdurre la plenaria ecclesiastica. Il ministro dell'Interno non è stato nominato esplicitamente dall'arcivescovo di Perugia, ma il riferimento è apparso chiaro quando il porporato italiano ha affermato che: "...non si vive di ricordi, dia tradizioni eo di forme di comportamento esteriori!". A riportartlo, ...