Kikò Nalli | video lettera dei figli Ambra Lombardo | ' sono felice per lui'

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo risponde a Tina Cipollari su Kiko Nalli : ‘Può stare serena’ : La vicinanza tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli nata nella casa del Grande Fratello 2019 e ben presto interrotta dalla di lei eliminazione come sappiamo ha generato qualche perplessità nella ex moglie di lui, Tina Cipollari, e nei figli della coppia che hanno accusato la professoressa di essere falsa specie quando è rientrata in casa e ha baciato Kikò confessandogli di pensare continuamente a lui. Ora Ambra replica agli attacchi in ...

Sei forte papà! Kikò Nalli il lacrime ringrazia l'ex Tina Cipollari per il messaggio dei figli : Kikò Nalli ha finalmente ricevuto la sorpresa che tanto aspettava, il messaggio da parte dei figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Tina Cipollari, l’haistylist si è sciolto in una valle di lacrime e ha ringraziato la ex moglie, Tina Cipollari, per questo regalo.-- Mattias, Francesco e Gianluca hanno voluto far sentire al padre la loro vicinanza e lo hanno spronato a non mollare durante questa esperienza nella Casa del ...

Grande Fratello 16 - Kiko Nalli riceve dei videomessaggi dai suoi figli (VIDEO) : Durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 non solo tante lacrime come quelle di Francesca de Andrè ma anche sorrisi per Kiko Nalli. Dopo aver espresso il desiderio di avere dei segnali dai suoi figli (avuti con Tina Cipollari) questa sera è stato accontentato.Così ecco in un unico videomessaggio per lui Mattias, Francesco e Gianluca nella quale esprimono tutto il loro appoggio al padre ancora recluso nella casa più spiata ...

GF 2019 - Kikò Nalli sbotta contro Francesca : “Devi stare tranquilla!” : Kikò Nalli attacca Francesca De Andrè: è scontro al Grande Fratello Queste ultime ore sembrano essere particolarmente complicate per Francesca De Andrè. Difatti quest’ultima è stata lasciata poco fa dal fidanzato Giorgio. Ma i problemi per la concorrente del GF 16 non sono finiti qua. Cos’altro è successo? Poco fa ha litigato con Kikò Nalli. Il motivo? La ragazza, nella cucina della Casa, si è lamentata della mancanza di pulizia del ...

GF16 - Kikò Nalli : "Mi mancano molto i miei figli. Vorrei vederli - vivo per loro" : Vi avevamo già parlato, nei giorni scorsi, di Kikò Nalli che, nella casa del Grande Fratello, aveva ultimamente accusato del fatto che tanti coinquilini vedessero le sue battute come vere e proprie provocazioni. Kikò si era infatti sfogato con Daniele che, un po' permaloso, se l'era presa con il parrucchiere romano considerandolo un attaccabrighe. Dal canto suo, Kikò aveva spiegato che la tensione in casa fosse insopportabile, e che non gli ...

Kikò Nalli preoccupato al Grande Fratello? La confessione inaspettata : Kikò Nalli pensa ai figli al Grande Fratello 16 e ha un momento di crisi Tempo di confidenze al Grande Fratello. Nelle prime ore del mattino, Kikò Nalli ha avuto un momento di crisi al GF. L’ex marito di Tina Cipollari ha ammesso di sentire la mancanza degli affetti e in particolare dei figli. Dopo più di un mese dall’inizio del reality il parrucchiere ha sottolineato di aver bisogno di sentire i figli e ricevere un messaggio da ...

Voglio un messaggio dai miei figli! Kikò Nalli sull'orlo di una crisi : Nella casa del Grande Fratello l'inquilino Kikò Nalli non riesce più a stare lontano dai suoi figli e, in un momento di crisi, confida a Daniele Dal Moro che vorrebbe ricevere un loro messaggio per sentirli più vicini : “Ho bisogno di una frase, di un messaggio o di una parola da parte dei miei figli. Non sono preoccupato, ma mi mancano dal primo giorno perché con loro ho un rapporto che solo chi mi conosce sa”. Daniele ha tentato di ...

News Gf - Kikò Nalli sempre più vicino ad Ambra : “Mi ha fatto impazzire” : News Gf, Kikò Nalli emozionato dopo la puntata: l’ex marito di Tina sempre più legato ad Ambra Lombardo Kikò Nalli nel confessionale del Grande Fratello, dopo la diretta del 14 maggio, esprime tutta la felicità provata di fronte all’inaspettata sorpresa di Ambra Lombardo. Dopo essere stata eliminata attraverso il televoto, la professoressa ha subito rivelato […] L'articolo News Gf, Kikò Nalli sempre più vicino ad Ambra: ...

Grande Fratello : Ambra Lombardo fa un annuncio su Kikò Nalli : Kikò Nalli e i dubbi su Ambra Lombardo al GF: la risposta di lei a Mattino 5 Ambra Lombardo del Grande Fratello è stata ospite a Mattino 5 oggi. La professoressa del reality condotto da Barbara d’Urso, in collegamento con Federica Panicucci ha parlato a lungo di Kikò Nalli sottolineando di essere intenzionata a proseguire la conoscenza con lui. La storia d’amore in erba tra la ragazza e l’ex marito di Tina Cipollari continua ...

Barbara d’Urso interviene su Kikò Nalli e Ambra : “Basta - silenzio!” : Ambra Lombardo parla con Kikò. Barbara d’Urso: “Non ho detto che potete interagire!” Si sperava potesse entrare nella casa, Ambra Lombardo, per parlare con Kikò Nalli e invece si è limitata a lasciare nel confessionale un biglietto per lui. Una sorpresa più che gradita, peccato che l’ultima frase del bigliettino,, scritta in dialetto siciliano, non è stata capita dall’ex marito di Tina Cipollari, che ha chiest ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli pronto a lasciare : la richiesta : Kikò Nalli del GF 2019 vuole andare via: la confessione Queste ultime ore passate nella casa più spiata dagli italiani sono state particolarmente complicate per il noto parrucchiere Kikò Nalli. Il motivo? Ha discusso animatamente con Gianmarco Onestini. Una discussione che pare abbia molto ferito l’ex marito dell’opinionista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari. Per tale ragione Kikò Nalli, giusto ...

Grande Fratello - Onestini fa crollare Kikò Nalli : "Mi fai male" - bandiera bianca e sfogo terminale : Questa edizione del Grande Fratello va avanti con uno scontro dopo l'altro. Dopo la guerra tra Mila Suarez e Francesca De Andrè, domenica è stato il turno di Kikò Nalli e Gianmarco Onestini. Il bel palestrato non ha gradito le battutine dell'hairstylist e ha visto nelle sue parole un tentativo di in

Tina Cipollari/ 'Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Non manipolo i miei figli' : Tina Cipollari, durissimo sfogo su Instagram: 'le critiche al bacio di Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Non manipolo i miei figli'.