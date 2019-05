Karate | i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk Otto gli azzurri in

Karate - Premier League Rabat 2019 : i convocati dell’Italia. In palio punti per la qualificazione olimpica : Dopo gli Europei di Guadalajara, è nuovamente tempo di Premier League per il Karate internazionale. Gli atleti italiani vogliono conferme dopo le buone prove a livello continentale e si accingono a disputare la tappa di Rabat, la terza stagionale. Luigi Busà (-75 kg) sarà il solito condottiero della nostra squadra, reduce anche dal quinto titolo europeo, quindi vedremo all’opera i vincitori delle medaglie di argento di Guadalajara, Angelo ...