Juventus | Jurgen Klopp è il nuovo allenatore ideale | geigenpressing | gol e spettacolo per

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019)alla ricerca del,il miglior profilo è quello di: idee tattiche, gol eper dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione dellaha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: dopo il match con la Sampdoria, Allegri non sarà più l’della. La conferenza stampa del sabato, emozionante e chiarificatrice, per quanto si possa dire davanti alle telecamere, ha fatto passare un messaggio fra le righe: la società cerca un ‘profilo diverso’. Allegri è un‘all’italiana’ che, inserito in un contesto vincente come quello bianconero, con a disposizione una rosa ...

Oddschanger : ?? JUVENTUS' NEXT MANAGER ODDS: • Pep Guardiola - 3/1 • Jose Mourinho - 4/1 • Maurizio Sarri - 5/1 • Diego Simeone… - Jurgen__K : In esclusiva le immagini del precontratto del nuovo allenatore bianconero #Juventus - zazoomnews : Allenatore Juventus il clamoroso retroscena per il post-Allegri: Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] -… -