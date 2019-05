Juventus | arriva la svolta | Deschamps spiazza tutti | arriva l’annuncio sul futuro!

Juventus - idee chiare per il sostituto di Allegri : la conferma arriva dal direttore sportivo Paratici : Il dirigente bianconero ha parlato a margine del Premio Gentleman, sottolineando come il club abbia le idee abbastanza chiare La Juventus sembra avere le idee chiare sul nome del prossimo allenatore, che dovrà sostituire Massimiliano Allegri dopo cinque anni di ciclo bianconero. Lapresse Il direttore sportivo Paratici è intervenuto questa sera al Premio Gentleman, esaltando la stagione del club campione d’Italia e soffermandosi sul ...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito… : Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Però, il tecnico della Lazio fresco di vittoria della Coppa Italia, è un “pupillo” di Lotito. Guai a toccarlo, in virtù del rapporto che c’è tra i due, come affermato dallo stesso patron biancoceleste. Ecco le parole in merito nel corso di un forum al Corriere dello Sport. “Inzaghi alla Juve? E’ un problema che per me non si ...

Nuovo allenatore Juventus : arriva la risposta di uno degli obiettivi : Nuovo allenatore Juventus – Dopo l’improvviso addio da parte del tecnico livornese alla squadra bianconera, si pensa come ovvio che sia al futuro. I nomi che si rincorrono sono tanti, ma il sogno di molti era e rimane Pep Guardiola. Leggi anche: Nuovo allenatore Juventus, dopo l’addio di Allegri è corsa a tre allenatore Juventus, il […] More

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare tre grandi colpi : tra questi Kroos : La notizia del giorno in casa Juventus è sicuramente il divorzio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri, che il prossimo anno non sarà più sulla panchina del club piemontese. Per quanto riguarda i successori del tecnico toscano sono stati fatti vari nomi, tra i quali quelli di Pep Guardiola, Didier Deschamps, Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino. Nel frattempo la dirigenza della Juventus sta continuando a lavorare sul mercato. potrebbero ...

Juventus - addio Allegri e clamoroso indizio dalla Borsa : quale allenatore arriva a Torino : Il divorzio tra Juventus e Massimiliano Allegri? Una ottima notizia per la Signora e per chi ha investito in Borsa sul club bianconero. Dopo l'annuncio dell'addio del tecnico livornese, il titolo Juve allunga subito a +2% a Piazza Affari. Segno che probabilmente il mercato si aspetta un "upgrade" in

Coutinho Juventus si può fare - la notizia arriva dall’Inghilterra : Coutinho Juventus – La clamorosa notizia rimbalza direttamente dall’Inghilterra. Il brasiliano potrebbe vestire bianconero e tornare ad essere protagonista in Italia.. L’ex Liverpool, attualmente in forza al Barcellona, non sembra certo di rimanere alla corte di Valverde, e la prossima estate potrebbe vederlo tra gli uomini mercato. Leggi anche: Incontro Allegri-Agnelli, tutte le richieste del tecnico […] More

Napoli - arriva la beffa per Chiesa : ha detto sì alla Juventus : Napoli, arriva la beffa per Chiesa: ha detto sì alla Juventus Mercato Napoli Juventus Chiesa| Che era un obiettivo di Aurelio De Laurentiis e del Napoli non c’erano dubbi, ma adesso ormai la pista Chiesa per gli azzurri sembra essere tramontata. L’esterno destro della Fiorentina quasi sicuramente a fine stagione lascerà i viola per trasferirsi in un big club, che a questo punto però non sarà il Napoli. Secondo quanto riportato ...

Manolas-Juventus - la conferma arriva direttamente dalla Roma : MANOLAS JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Manolas in vista della prossima stagione. Di fatto, come riportato dal quotidiano Romano, il club giallorosso starebbe puntando con forte decisione su Izzo, difensore attualmente in forza al Torino. Detto questo, l’affondo giallorosso sul centrale granata […] More

Conte-Juventus - altra conferma : arriva il no alla Roma : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte svela alcune carte in vista del prossimo futuro. Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il tecnico leccese ha rivelato alcune indiscrezioni, soprattutto legate al suo accostamento con la Roma. Un accostamento nato nelle scorse settimane e confermato giorno dopo giorno. Tuttavia, lo stesso Conte, sulle pagine della rose, ha praticamente […] More

Conte-Juventus - arriva la bomba : “Non si sa mai - sono in debito” : CONTE JUVENTUS- Clamoroso colpo di scena in casa bianconera. Antonio Conte, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul potenziale ritorno in bianconero e sul suo prossimo futuro. Il tecnico ha così affermato: “Tornare alla Juve? I matrimoni si fanno in due. Credo che la […] More

Mercato Juventus - Cancelo e Pjanic verso un possibile addio : potrebbe arrivare David Neres : La Juventus è molto attiva sul Mercato dopo avere vinto l'ottavo scudetto consecutivo e dopo essere stata eliminata dalla Champions League per mano dell'Ajax. potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa bianconera nella prossima sessione di calcioMercato estiva. A rischio cessione, oltre a Paulo Dybala (quest'anno impiegato da Allegri in un ruolo non consono alle sue caratteristiche tecniche), ci sono anche Miralem Pjanic e Joao ...