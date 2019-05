Juventus ancora su Icardi | avrebbe offerto tre giocatori all' Inter | tra questi Cuadrado

Panchina Juventus - Guardiola si allontana ancora : pronto un nuovo contratto : Lui ha già pubblicamente confermato che non andrà via, allontanando le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della Juventus. Ma il Manchester City ha intenzione di tenersi stretto Pep Guardiola a prescindere dalle parole che, i fatti recenti lo insegnano, non sempre corrispondono a certezza. Secondo i media inglesi, quindi, la società fresca campione d’Inghilterra avrebbe l’obiettivo di trovare un accordo per ...

Juventus - Nedved : “Con Allegri si è chiuso un ciclo irripetibile. Non abbiamo contattato ancora nessuno” : “Non sono stato alla conferenza di Max per motivi di lavoro, non potevo cancellare impegni già presi, ma mi è dispiaciuto tanto”. Esordisce così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara contro i nerazzurri dell’Atalanta. “Da che parte sto? Da quella della società, dobbiamo prendere decisioni, l’abbiamo fatto, è finito un ciclo molto importante in ...

La Juventus - il nuovo allenatore e il suo futuro ancora da decidere : Guardiola il sogno : La società bianconera ha deciso di lasciare a casa Massimiliano Allegri. La lunga storia tra i due "attori" finisce con un divorzio che apparentemente sembra essere concordato. Appunto apparentemente. Sicuramente Massimiliano Allegri lascia Torino con cinque scudetti conquistati in cinque anni. Tanto, veramente tanto. Ma lascia l'amaro in bocca ai molti tifosi per la mancata vittoria della Champions League, sempre sfiorata ma mai portata a casa. ...

Juventus - ancora un infortunio muscolare : si ferma Chiellini - un problema da risolvere in vista della prossima annata : Juventus falcidiata dagli infortuni in questa stagione, Allegri se ne lamenta ma bisognerebbe capire il motivo di tutti questi acciacchi “E’ stata una mattinata speciale, quella di oggi: per la Juve e per i suoi tifosi, presenti in gran numero sugli spalti del Training Center per una sessione di allenamento aperto. Oltre cinquecento gli spettatori, ospiti di Juventus (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official ...

Juventus ancora in corsa per De Ligt - Barcellona respinto : La Juventus è ancora in corsa per De Ligt. Il centrale olandese, autore di una straordinaria stagione con la maglia dell’Ajax, sembrava vicinissimo al Barcellona. Nelle ultime ore si era parlato addirittura di accordo raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Nulla di fatto, secondo il Mundo Deportivo, che offre una disamina totalmente diversa. […] More

Roma batte 2-0 la Juventus e spera ancora in posto Champions : La Roma batte la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in un posto in Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il Milan, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovra' giocare domenica prossima contro la Juventus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la ...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : ancora Mirante su Dybala! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 29′ – ancora una combinazione Ronaldo-Dybala, altro tiro dell’argentino ed ennesima parata miracolosa di ...

Juventus - tormentone Allegri : le parti sono ancora distanti [DETTAGLI] : sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è sicuramente la situazione panchina ed il futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri, attesa per la conferenza stampa di domani con il tecnico che parlerà del match contro la Roma ma inevitabilmente si affronterà l’argomento futuro. L’incontro ufficiale con il presidente Agnelli non è ancora andato in scena, per il momento filtra poco da entrambi le parti, prima ...

Roma Juventus probabili formazioni - sarà 4-4-2 : ancora Kean-CR7 dal 1' : Roma Juventus probabili formazioni – Roma Juventus si avvicina. Al contrario dei loro prossimi avversari, i bianconeri però non avranno alcuna pressione in questo turno di campionato: l’ottavo scudetto consecutivo è ormai già cucito sul petto. Da quando è arrivata la sentenza, forse giustamente, la Juve ha però perso un po’ di grinta e ha […] More

Juventus - ancora Pistocchi : “Tifo il calcio non le squadrette senza idee” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per lanciare un’ennesima frecciatina alla Juventus, rispondendo al commento di alcuni tifosi bianconeri dopo il match tra Liverpool e Barcellona. Attacco totale e frecciatine piuttosto pesanti da parte del noto giornalista, il quale non ha mai nascosto il suo lato critico verso la compagine bianconera. […] More

Juventus - Pistocchi punge ancora : “Nonostante CR7 - è peggiorata” : Juventus – La stagione sta per finire e la “prima” Juve di CR7 ha portato a casa la Supercoppa italiana e l’ottavo Scudetto consecutivo. Nonostante i due trofei su 4 disponibili, c’è chi classifica la stagione bianconera come fallimentare vista la mancata vittoria in Champions League. Uno di questi è proprio il giornalista Maurizio Pistocchi, […] More

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Juventus - l’infermeria si riempie ancora : le ultime sui bianconeri in vista del derby : Domani c’è il derby della Mole. Allo Stadium, la Juventus campione d’Italia ospita un Torino lanciatissimo, in piena forma e con la voglia di conquistare un posto nell’Europa che conta. Vecchia Signora sempre incerottata per questo finale di stagione. Salgono infatti a otto gli indisponibili bianconeri: a Mandzukic, Perin, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Bentancur e Dybala si è aggiunto Rugani, non convocato per un ...

Juventus - De Ligt fa sperare i tifosi : “Non ho ancora scelto il mio futuro” : Juventus DE Ligt – Nella conferenza pre gara contro il Tottenham, De Ligt ha parlato del suo futuro e smorzato le voci di mercato riguardo un suo accordo con il Barcellona. I tifosi della Juventus adesso possono sognare, anche perché il difensore dell’Ajax sarebbe un serio obiettivo della dirigenza bianconera. “Costo meno di 75 milioni” […] L'articolo Juventus, De Ligt fa sperare i tifosi: “Non ho ancora ...