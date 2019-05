Judo | i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk Diciassette gli azzurri in

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Ad un mese esatto daglidi, in Bielorussia, che si disputeranno dal 21 al 30 giugno la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono glidel, che hanno ottenuto la qualifica attraverso le classifiche continentali. Rappresentativa molto nutrita quella azzurra in questo sport, dato che con 17doppia quasi i 9 della lotta e va oltre con gli 8 del karate: otto donne e nove uomini compongono lo squadrone azzurro, che in ben sei categorie di peso schiereranno addirittura due atleti al via. Ecco i 17: Donne Francesca Milani, Francesca Giorda (48) Odette Giuffrida (52) Martina Lo Giudice (57) Edwige Gwend, Maria Centracchio (63) Alice Bellandi, Carola Paissoni (70) Uomini Matteo Medves, Manuel Lombardo (66) Fabio Basile, Giovanni Esposito ...