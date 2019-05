J-Ax volontario dell’Opera San Francesco di Milano | il rapper serve pasti ai poveri

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) J-Axdell'Opera Sandiper un giorno. Ilha vestito i panni diad honorem nella giornata di domenica per servire iaiall'interno delle strutture dell'Opera Sandi.Il video inizia con un autografo sul braccio di una suora che J-Ax rinomina "Super Simo". Racconta di aver visitato le strutture dell'Opera Sane di aver deciso di prestare il proprio tempo per una giornata."Mi aspettavo forse un'esperienza più seriosa", commenta J-Ax che invece si è divertito e ha trovato il luogo giusto per stemperare il lavoro dei volontari con qualche battuta.A contraddistinguere l'operato dell'Opera Sandiper J-Ax c'è la "qualità di ogni servizio" e ironicamente ilpropone di far gestire loro anche il servizio sanitario nazionale. "Opera Sanè super eroica" e poi l'appello ...

