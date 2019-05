Italia al palo | crescita a zero | consumi fermi e deficit in salita

Luigi Di Maio a Stasera Italia - confessione intima alla Palombelli : "Perché io e Virginia dormiamo insieme" : Un romantico a Roma. Luigi Di Maio ha confessato a Barbara Palombelli, ospite di Stasera Italia su Rete 4, che la relazione con Virginia Saba sta andando a gonfie vele: "Stiamo insieme da qualche mese e siamo ancora nella fase di luna di miele - sono le parole del leader M5s e vicepremier -. Sono mo

Italiani formichine : cresce la ricchezza - nonostante gli stipendi al palo : MILANO - Non ci sono al mondo 'formichine' come le famiglie italiane, che hanno un patrimonio - poggiato per più della metà sul mattone - che supera di oltre otto volte il reddito medio disponibile. ...

L'Ue gela l'Italia : crescita al palo - più deficit e debito. Conte : 'Stime ingenerose' : Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un ...

“Italia al palo - non cresce più” : l’allarme dell’Europa. Pesa l’incertezza politica : L’Italia è ferma. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. E come se non bastasse aumenterà deficit e debito, invece di ridurli. Le tradizionali previsioni economiche di primavera della Commissione europea suonano da campanello d’all...

DIRETTA/ Italia-Germania U17 - risultato 1-1 - streaming tv : palo di Bonfanti! : DIRETTA Italia Germania U17 streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.

I palombari della Marina Militare Italiana distruggono 52 ordigni della seconda guerra mondiale al largo delle acque di Palermo : Roberto Chifari Segnalati da un apneista durante un’immersione sportiva ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, sono stati neutralizzati dalla Marina Militare 52 ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale I palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una ...