Inter | nome nuovo per l' attacco | nel mirino ci sarebbe Richarlison

Venezia - stupore per un “buco” nel cielo con una particolare nuvola all’Interno : doppio spettacolo grazie a due rari fenomeni meteo : Il cielo di Venezia ha regalato uno spettacolo incredibile ai residenti e ai turisti della città, quando è apparso un improvviso “buco” con all’interno una nuvola dai colori dell’arcobaleno. Il “buco” è perfetto, come se fosse stato appositamente disegnato tra le nuvole del cielo e al suo interno una bellissima nuvola attira l’attenzione, come mostra la foto in alto scattata da Elisabetta Manoni. È davvero un colpo d’occhio notevole che può ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : sfida generazionale tra fenomeni : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma tra Roger Federer e Stefanos Tsitsipas. Sarà una sorta di sfida tra colui che molti ritengono il più grande tennista di tutti i tempi e colui che viene considerato il suo erede. Ci sono ben 17 anni di differenza tra i due: lo svizzero compirà 38 anni il prossimo 8 agosto, il greco ne farà 21 il 12 agosto. ...

Matteo Salvini - il suo nome nelle Intercettazioni dietro gli arresti a Legnano : le toghe fanno bingo : La procura di Busto Arsizio decapita la giunta comunale di centrodestra di Legnano. Il sindaco Gianbattista Fratus - leghista, eletto nel 2017 - agli arresti domiciliari. Il suo vice, Maurizio Cozzi (Forza Italia), primo cittadino per dieci anni e adesso assessore al bilancio, in carcere. Un altro a

LIVE Sinner-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-6 - il giovane altoatesino si arrende al fenomeno greco : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma tra Jannik Sinner. Ieri ha piovuto tutto il giorno e non c’è stato nemmeno una partita di tennis quindi speriamo tanto di rifarci con gli interessi in una giornata che vedrà la disputa di tutte le partite del secondo turno e degli ottavi di finale del singolare maschile e femminile. Anche l’inizio del programma ...

VIDEO Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia : highlights e sintesi. Impresa del romano - sconfitto il fenomeno tedesco : Matteo Berrettini ha compiuto una clamorosa Impresa agli Internazionali d’Italia 2019 e ha sconfitto Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP. Il tennista romano si è imposto con grande autorevolezza in due set, surclassando il fuoriclasse tedesco che nulla ha potuto contro il padrone di casa che ha mandato in visibilio il pubblico della Capitale. Il 23enne approda così al terzo turno del Masters 1000 di Roma e sogna di farsi strada nel ...

Gli sviluppatori di Wolfenstein sono determinati ad eliminare il fenomeno di crunch all'Interno dello studio : Del fenomeno del crunch abbiamo speso molte parole, soprattutto in questo periodo. Studi come NetherRealms sono stati presi di mira da ex dipendenti che hanno confessato di aver lavorato con ritmi assurdi pur di portare a termine lo sviluppo di Mortal Kombat 11 nei tempi necessari.Ora, come riporta Gamespot, lo sviluppatore svedese MachineGames, che è al lavoro sulla nuova serie di Wolfenstein per Bethesda, ha detto la sua.In un recente AMA ...

Calciomercato - è derby tra Inter e Roma per un centrocampista [NOME E DETTAGLI] : Si sono affrontate qualche settimana fa in campo, sono distanziate da qualche punto in classifica ma una è vicina alla qualificazione in Champions mentre l’altra rischia di stare fuori anche dall’Europa League dopo la beffa di Genova di domenica scorsa. Ma Inter e Roma pensano anche al mercato, con i nerazzurri vicini all’ingaggio di Antonio Conte per la panchina. Calciomercato Inter, vicino l’arrivo di Conte: col ...

Tangenti a Milano - Morra (M5s) : “Corruzione fenomeno endemico e massivo. Partiti si puliscano al loro Interno” : “La giornata dimostra come la corruzione sia un fenomeno endemico e massivo. Evidentemente ci pieghiamo più facilmente di fronte alla mazzetta piuttosto che alla violenza”. Questa l’amara considerazione del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo gli arresti di questa mattina in Lombardia e le indagini in Calabria “Quanto accaduto in Lombardia, a voler far battute – aggiunge Morra – mi ...

M5s : Enzo Bianco - ‘anomalia - ha Intercettato rancore ma è fenomeno passeggero’ : Paler5mo, 4 mag. (Adnkronos) - "Il M5s è un’anomalia, ha avuto un momento straordinariamente forte perché ha saputo intercettare il rancore degli italiani, come Salvini intercetta la paura, ma sta naufragando di fronte alle difficoltà di avere una riconoscibilità politica chiara e coerente. Io lo co

Mark Caltagirone (che si guarda bene dal pronunciare il suo cognome) Interviene al telefono dalla D’urso : «In teoria io e Pamela Prati dobbiamo sposarci l’8 maggio» : Barbara D'Urso al telefono con Caltagirone - Live Mark Caltagirone (o chi per lui) ha finalmente parlato. Il presunto futuro marito di Pamela Prati è intervenuto telefonicamente nel corso della settima puntata di Live – Non è la D’Urso ed ha confermato che le nozze con la showgirl sarda avverranno (anzi, ‘avverrebbero’) l’8 maggio. Al termine di un dibattito in cui Barbara D’Urso ha mostrato ad Eliana ...

Inter - non solo Conte - per la panchina intriga anche un nome a sorpresa : Il numero uno in lista è sempre Antonio Conte, ma secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tra i candidati ci sarebbe anche il nome dell'attuale tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino.

Mercato Inter - il nome nuovo per il centrocampo : c’è un calciatore in uscita : Ieri la vittoria in casa del Frosinone che ha certificato un piazzamento Champions sempre più certo e la possibilità di pensare con più tranquillità al Mercato per la prossima stagione. L’Inter è alla finestra per un nome Interessante a centrocampo e che risponde al nome di Gundogan. Il calciatore del Manchester City non rinnoverà il suo contratto, così come anche specificato da Pep Guardiola, e lascerà quindi gli inglesi a fine ...

Da Harry Styles ad «After» : l’Intervista ai protagonisti del film già fenomeno : After è uno tra i più eclatanti casi di letteratura fluida, democratica e moderna. Dietro la genesi del romanzo, primo capitolo di una saga composta da cinque volumi, non c’è il sudore di uno scrittore di professione, ma il guizzo di una madre americana. Una giovane che, nel bel mezzo delle proprie, ordinarie giornate, ha scaricato Wattpad e compulsato sul proprio cellulare fino a tirare fuori da quella piccola tastiera virtuale un libro fatto e ...

Michela Murgia rifiuta l'Intervista di Quarta Repubblica. Salvini : "Vai a nome di Fazio" : Michela Murgia non vuole parlare ai microfoni di "Quarta Repubblica", il talk di Nicola Porro in onda tutti i lunedì in prima serata su Rete 4. La scrittrice sarda era stata raggiunta dall"inviato della trasmissione Claudio Rinaldi al Macro, il Museo d"Arte Contemporanea di Roma in Via Nizza, nel quartiere Salario-nomentano. L"occasione era l"assemblea generale "On Board", organizzata da Mediterranea (l"ong che ha denunciato il governo) per fare ...